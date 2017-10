Natalie Vértiz busca a la estrella de la pasarela en el Model of the Year Perú

Con su experiencia en certámenes de belleza y a cargo de una escuela de modelaje, la ex Miss Perú, Natalie Vértiz , se convirtió en la encargada de hacer la preselección del concurso Model of the Year Perú en el que decenas de jóvenes buscan integrar la nueva generación en las pasarelas del país.

El evento que tiene tres etapas, empezó el sábado 7 de octubre con un primer casting, donde las jovencitas mostraron todo su talento en una ronda de audiciones en el Jockey Plaza.

“Se trata de un concurso para las chicas que siempre han soñado con convertirse en modelo. Una propuesta que he creado con mis dos socias (Katherine Luy y Stephanie Schiller), quienes tienen mucha experiencia en este campo”, señaló la directora del jurado del Model of the Year Perú, Natalie Vértiz.

Durante la velada se sumaron al concurso las reconocidas fashion bloggers Talía Echecopar y Tana Rendon, así como la destacada maquilladora Ximena Morales, además de la actriz Alexandra Fuller y la modelo Mafer Neyra, quienes compartieron gratos momentos con el jurado y las jóvenes candidatas.

El próximo 21 de octubre se llevará a cabo la siguiente fase del concurso, que consta de un último casting para elegir a las 30 participantes que serán preparadas para la gran final, programada para el 9 de noviembre.

“La afortunada ganadora recibirá un contrato para ser representada por una agencia internacional, entre otros importantes premios. Es una difícil decisión, pero queremos buscar a la próxima top peruana. Las candidatas tienen entre 14 y 22 años. Además, las 30 finalistas serán entrenadas en mi escuela de modelaje para recibir una buena preparación que las lleve a la gran final”, agregó la modelo y conductora de televisión.

Por su parte, Mariana Becerra, directora comercial del Jockey Plaza, indicó que el concurso busca descubrir nuevas generaciones de modelos en las pasarelas. “En efecto, el Model of the Year Peru transformará al Jockey Plaza en el escenario donde se revelarán los nuevos talentos que nos representarán en los grandes eventos de la moda, convirtiéndose en un orgullo para todos los peruanos”, precisó.