4 tendencias en blusas que no pueden faltar en tu armario este invierno

Ha llegado el invierno, pero eso no significa que los rayos de sol nos abandonaran completamente, por lo que usar abrigos largos no es buena idea. De hecho, nuestros looks deben caracterizarse por la versatilidad y es algo que debes tener en cuenta la próxima vez que vayas de shopping.

Sabiendo ello, los especialistas de imagen de la tienda de moda virtual CLAP te brindan un recopilado de los estilos entre los que puedes optar para conseguir maravillosos outfits en tu día a día.

1.- Mangas acampanadas

Este estilo que fascina a muchas regresará esta temporada, por lo que no deben faltar en tu armario. Recuerda que la mejor manera de combinarlas es con un jean y chalecos en punto o de piel.

2.- Hombros ‘cut-out’

No sientas temor en usar este tipo de blusas por el frío, porque combinarla con un pantalón o una casaca de cuero le dará un toque chic a tu look.

3.- Transparencias

Este tipo de blusas han llegado hace algunas temporadas, pero en esta ocasión vienen con estilos más atrevidos. Y es que están acompañadas de bordados y volantes.

4.- Estampados de flores

Este tipo de prendas tienen para mucho tiempo y la mejor manera de usarlas es con un blazer o algún abrigo que prefieras.