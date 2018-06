Moda deportiva sostenible: ejercicios, reciclaje y buen look van de la mano

Hacer deporte, salir a correr o tener una sesión de yoga al aire libre son grandes oportunidades no solo para que las mujeres ejercitemos nuestro cuerpo sino también para conectarnos con el mundo, descubrir lo mejor de la ciudad y, por qué no, cuidar el medio ambiente.

Es aquí donde la moda deportiva da un giro para volverse sostenible y totalmente amigable con la naturaleza recurriendo al uso de materiales reciclados para su elaboración.

H&M ha lanzado una nueva colección de ropa bajo el lema ‘In it for the long run’ (‘A largo plazo’) que incluye mallas, sujetadores deportivos, sudaderas y tops.

Además, hace énfasis en la naturaleza y la sostenibilidad a través de los estampados y una paleta de colores en tonos verdes, negro y beige, así como el uso predominante de poliéster reciclado y elastano en todas y cada una de las piezas que forman la colección. Las prendas incorporan detalles funcionales, como el secado rápido y la ausencia de costuras para una máxima comodidad, además de soporte integrado y orificios para la ventilación. Los diseños son frescos, favorecedores y vanguardistas con paneles de contraste, espaldas entrecruzadas y cintas decorativas.

“Al unir lo funcional y lo femenino, el objetivo es ofrecer a los clientes una colección de deporte con estilo y consciente. Utilizamos una nueva técnica de tejido de punto que crea prendas sin costuras al usar menos hilo o desperdiciar tela. Creemos que combinar la funcionalidad y la moda sostenible es el camino a seguir “, dice Petra Smeds, jefe de diseño de ropa deportiva.

La fuente de inspiración para esta nueva colección ha sido: la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y el empoderamiento femenino. (Foto: HM)

Zapatillas hechas con desechos marinos

Otra alternativa para hacer deporte cuidando el medio ambiente es con la colaboración de adidas Originals con el grupo medioambiental Parley for the Oceans. Los dos modelos Deerupt de edición especial utilizan desechos plásticos recolectados del océano para su producción, ayudando a combatir la contaminación marina y promoviendo soluciones innovadoras a los problemas medioambientales modernos.

La parte superior es de malla invertida y calcetín más un revestimiento elástico que aumenta la comodidad y el ajuste al comprimir el pie. Los detalles de las correas se pueden encontrar en modelos de calzado de rendimiento clásico, demostrados por la continuación de la malla en la entresuela. Cada zapato se completa con una suela exterior de goma clásica, un sistema de cordones minimalista y un parche de gamuza en la parte posterior.

Las zapatillas Deerupt están hechas de desechos de plásticos recolectados en playas y comunidades costeras. (Foto: adidas)

Disponible en Essential Black Core y FWWR White Colors con acentos en la paleta azul distintiva de Parley. Además, la zapatilla está equipada con un chip NFC en el talón, cuando se escanea, se revela la historia completa del zapato, desde la recolección de la botella de plástico hasta el desarrollo del producto final.