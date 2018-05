Miley Cyrus: plataformas y brillos forman parte de su nueva colección de zapatillas

Selena Gomez, Gigi Hadid y Rihanna son algunas famosas que se han unido a marcas o diseñadores para juntos lanzar colecciones de ropa, cartera y zapatos, por lo que Miley Cyrus no podía quedarse atrás.

Es así como la novia de Liam Hemsworth se unió a Converse para crear con ellos una línea de calzado que mezcla las características usuales de la marca y el estilo tan versátil de la ex chica Disney.

Esta se llama Converse X Miley Cyrus y consta de zapatillas con plataforma, brillos, y algunos dibujos en el área de la suela y los pasadores. Puedes encontrarlas en colores como el negro, blanco y rosado.

“Converse no se limita y es genuina. Siempre me he identificado con esta compañía porque atrae y representa a distintas culturas y estilos de vida. Además, son accesibles”, dijo Miley Cyrus.