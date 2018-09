Michael Kors compra Versace: ¿qué pasará con Donatella?

Hace algunos días se daba a conocer que la casa de modas Versace fue comprada por Michael Kors y se llamaría Capri Holdings. La noticia causó gran controversia, ya que con ese cambio de dueño muchos creen que la firma perderá algunas de sus características.

Para evitar que más rumores se sigan propagando, Donatella Versace, directora creativa de la famosa marca (no se ha dado a conocer lo contrario), ha decidido pronunciarse a través de su cuenta de Instagram al respecto.

“¡Hola a todo el mundo! Todos sabes cómo me encanta la interacción que tengo con todos ustedes.”

“Para empezar, me gustaría decirles que No me voy a ningún lado, así que para aquellos que querían deshacerse de mí, bueno … ¡no va a pasar!”

“También quería dejarles en claro que Versace seguirá siendo ITALIANO, hecho en Italia y que mantendrá su glamour, actitud atrevida y todo lo que ha hecho que la amen. ¡Este es solo el comienzo de una nueva y emocionante aventura que espero que vivan conmigo!”

“xoxo Donatella”

En su testamento, Gianni Versace determinó que Donatella tenga el 20% de las acciones de su empresa, la hija de ella (Allegra) un 50% y el tercero de los hermanos, Santo reciba un 30%.