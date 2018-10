LIF Week: la música y el romanticismo fueron parte importante del último día

El pasado viernes 26 de octubre el Lima Fashion Week primavera-verano 2019 llegó a su fin y en este tercer y último día se presentaron Amaro Casanova, Edward Venero, Fátima Arrieta, José Clemente y Claudia Jiménez, quienes deleitaron a cada uno de los asistentes con sus diseños y presentaciones.

Los dos primeros convirtieron a la pasarela del LIF Week en una fiesta al ritmo de mambo, la culebra del grupo escándalo y Oops, I did it again de Britney Spears, canciones que hicieron que uno que otro asistente se anime a mover los hombros mientras disfrutaba de las colecciones.

En el caso de Fátima Arrieta, ella fue la encargada de demostrar que una novia puede ser elegante y arriesgada al mismo tiempo. Y es que, sus diseños poseían transparencias, encaje, colas largas y también se animó a incluir un enterizo como opción para ese día especial.

Por otro lado, José Clemente utilizó el neón, pastel y denim para sus looks, y en el caso de los accesorios optó por las ‘riñoneras’, las cuales se han vuelto la sensación de la temporada y celebridades como las hermanas Kardashian suelen llevarlas.

Claudia Jiménez fue la encargada de cerrar el evento, ella con su colección ‘Alquimia’ llenó el lugar de magia y romance con sus vestidos de tul y tonos pasteles. Asimismo, los bordados de flores y mariposas que las piezas presentaban te hacían sentir entre las nubes.

