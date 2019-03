LIF Week: Fátima Arrita nos trasladó en el tiempo con su colección bohemia

La encargada de abrir el segundo y último día del LIF Week 2019 (Semana de la Moda de Lima) fue Fátima Arrieta. La diseñadora sorprendió a los asistentes con una colección que te transportaba en el tiempo a una época bohemia, pero elegante.

Y es que estuvo compuesta por 27 vestidos largos y con encaje, ideal para aquellas mujeres glamorosas y que al mismo tiempo les interesa dar un aspecto relajado. La presentación de las creaciones fue al ritmo de Break On Through(To The Other Side) de The doors.

Los colores usados fueron el rosa, negro, dorado, turquesa, plateado, morado y también Fátima presentó vestidos que llevaban varias tonalidades. La onda ‘hippie’ de la colección estuvo marcada a través del uso de pañuelos que estaban adornados con mostacillas y lentejuelas brillantes.

Las modelos lo llevaron en la cabeza, en el cuello y en algunos casos en la mano. Los colores de los accesorios eran de la tonalidad del vestido, por lo que combinaban muy bien y encantaban a los asistentes.