Kim Kardashian recibe premio Influencer de Moda y sorprende a la industria

Nadie puede negar que Kim Kardashian es una de las figuras más conocidas de su famosa familia (no existe día en el que no se hable de ella). Y es que su estilo, popular esposo y todo lo que la rodea ha intervenido en dichos resultados.

Tal vez por eso en el CFDA (Consejo de diseñadores de moda americanos) 2018, la celebridad fue reconocida con el galardón Influencer de Moda, algo que ha dejado sorprendidos a los personajes más célebres de esa industria.

“Nunca me he despertado por la mañana y he pensado: ¿qué estará haciendo Kim Kardashian hoy y cómo afectará a mi industria?”, dijo la publicista de moda Kelly Cutrone.

La noticia, también sorprendió a Kim Kardashian, quien cuando recibió el premio y tuvo que dar algunas palabras comentó: “Estoy un poco sorprendida de ganar un premio de moda cuando estoy desnuda la mayor parte del tiempo, pero es un gran honor. Gracias CFDA.”