Kendall Jenner será reconocida como Ícono de Moda de la Década

Kendall Jenner es una joven que ha estado rodeado de cámara y luces desde muy pequeña, aproximadamente desde los 9 años, época en la que sus hermanas mayores decidieron crear el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Por tal motivo, cuando Kendall decidió que quería ser modelo, muchos dudaron de sus capacidades y creyeron que cada uno de sus logros serían gracias a las grandes conexiones de sus hermanas.

Sin embargo, con el tiempo, la mejor amiga de Gigi Hadid ha demostrado poseer el talento y ser llamada para desfilar en los más grandes de los eventos de la moda lo ha conseguido por ella misma.

Tal vez por todo ello, no es muy sorprendente que el próximo 8 se septiembre, la modelo de 21 años reciba uno de los reconocimientos más importantes del mundo del modelaje. Con esto nos referimos a “Fashion Icon of the Decade” (

Icono de Moda de la Década).

Este galardón será entregado en la Semana de la Moda de Nueva York, en los Premios Fashion Media 2017 que organiza Daily Front Row.