Kendall Jenner causa polémica con controversiales declaraciones

Kendall Jenner es una de las modelos del momento. Aunque, al inicio tal vez muchos creyeron que lo logró gracias a sus famosas hermanas, las Kardashian. Lo cierto es que con el tiempo ella ha demostrado que posee talento para la pasarela.

Quizás por eso, la joven al igual que otras top no se salva de estar metida en controversias. En esta ocasión todo sucedió debido a unas declaraciones que la primogénita del ex matrimonio Kris y Bruce Jenner dio a la revista Love en su última edición y fue compartida en Instagram.

“Desde el inicio fuimos muy selectivos sobre lo que haría. Yo no quería ser de esas chicas que hacen 30 shows por temporada o lo que hagan ellas. Más poder para ellas, pero yo tenía un millón de trabajos, no solo pasarelas sino otras cosas. Toda la combinación fue muy abrumadora y empecé a asustarme un poco y necesitaba dar un paso atrás.”

El artículo de Love sobre Kendall Jenner no ha sido revelado todavía, pero la publicación de estas palabras ha causado que varias modelos manifiesten en las redes sociales su incomodidad.

Es así como, para calmar las aguas, Kendall Jenner ha decidido comentar en Twitter al respecto:

I was misrepresented in a recent interview over the wknd & it’s important to clarify the meaning. It was intended to be entirely complimentary but unfortunately, my words were twisted & taken out of context.I want to be clear. The respect that I have for my peers is immeasurable!