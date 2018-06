Kate Spade: esposo comparte conmovedora carta tras muerte de la diseñadora

Desde hace algunos días el mundo de la moda se encuentra de luto por el fallecimiento de Kate Spade, reconocida diseñadora que fue hallada muerta en el dormitorio de su departamento en Nueva York.

De acuerdo con People y algunas informaciones policiales se habría suicidado y el motivo de esa decisión sería la depresión que vivía a causa del divorcio que venía atravesando con Andy Spade, su esposo por 35 años. Familiares han declarado estar devastados y su hermana Reta Saffo ha dicho al diario Kansas City esto no le sorprendía porque Kate no se encontraba emocionalmente bien.

Con el fin de aclarar las cosas y sobre todo proteger a Frances Beatriz, la menor hija de la modista, su esposo ha emitido un comunicado que fue compartido por E! News y en el que expone lo siguiente:

“Kate fue la mujer más maravillosa del mundo. Era la persona más amable que he conocido y mi mejor amiga durante 35 años. Mi hija y yo estamos devastados por su pérdida y ni siquiera podemos empezar a comprender la vida sin ella. Estamos profundamente desconsolados y ya la echamos de menos.”

“Ella sufrió de ansiedad y depresión por muchos años. Estuvo buscando activamente ayuda y trabajando con médicos para tratar su enfermedad, la cual se lleva demasiadas vidas. Hablamos la noche anterior y parecía feliz. No había ningún indicio ni advertencia de que fuera capaz de hacer esto. Ha sido inesperado y claramente no era ella. Eran los demonios personales contra los que estaba luchando.”

“Durante los últimos 10 meses hemos vivido por separado, pero a poca distancia. Bea vivía con los dos y nos veíamos o hablábamos todos los días. Hacíamos muchas comidas juntos e íbamos de vacaciones como una familia. Nuestra hija fue nuestra prioridad. No estábamos legalmente separados y nunca discutimos por el divorcio. Éramos mejores amigos tratando de superar nuestros problemas de la mejor manera. Estuvimos juntos 35 años. Nos queríamos mucho y simplemente necesitábamos un descanso”

“Esta es la verdad. Cualquier otra cosa que se diga ahora es falsa. Ella estuvo buscando activamente ayuda para superar la depresión y la ansiedad durante los últimos 5 años, visitando a un médico regularmente y tomando medicamentos para curarse. No hubo abuso de sustancias, alcohol o problemas de negocios. Nos encantó crear nuestros negocios juntos. Estábamos criando a nuestra preciosa niña. Aún no he visto ninguna nota y estoy consternado porque un mensaje privado a mi hija haya sido compartido por los medios.”

“Mi principal preocupación es Bea y proteger su privacidad mientras lidia con el dolor inimaginable de perder a su madre. Kate la quería mucho”, finaliza el comunicado de Andy Sapde.

De esta manera el esposo de la diseñadora aclara lo que su hermana había comunicado a un medio estadounidense y confirma que la pareja ya no se encontraba junta.