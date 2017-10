¿Buscas disfraz para Halloween? Estas ideas de Netflix harán de tu noche un éxito

Faltan muy pocos días para que se celebre Halloween y de seguro estás pensando en qué disfraz original ponerte pues cada vez es más común encontrar una Gatúbela (Catwoman), Mujer Maravilla (Wonder Woman) o princesa de Disney por las calles. Si quieres ser el centro de atención por tu creatividad, aquí te dejamos una gran alternativa.

Gracias al éxito que han alcanzado muchas de las series de Netflix, hoy las mujeres se sienten identificadas con sus personajes o los consideran sus favoritos. ¿Te animas a convertirte en ‘Eleven’ de Stranger Things y sorprender a todos?

Ser la misteriosa niña con habilidades psicocinéticas que parecen debilitarla físicamente, ya que cada vez que las usa sangra un poco por la nariz, es muy sencillo y Netflix te trae un kit especial para que no se te escape ningún detalle.

Este no es el único personaje que puedes utilizar como inspiración. ¿Quién no ha jugado alguna vez con recortables de muñecas para vestir? Pues en esta nota te presentamos algunas opciones para que pruebes con cada uno y te animes a cautivar en este Halloween.

Si tienes una fiesta o harás una maratón terrorífica en casa, también puedes optar por Joyce Byers (Winona Ryder) de Stranger Things o las reclusas de Litchfield de la famosa Orange is the new black. También puedes ser una luchadora con un estilo peculiar de los 80 siguiendo el modelo de Ruth (Alison Brie) o Debbie (Betty Gilpin) de Glow.

Deja volar tu imaginación y sé la mejor disfrazada este 31 de octubre de la mano de Netflix.