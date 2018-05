Gigi Hadid lanza una colección de lentes que te encantará

No cabe duda de que Gigi Hadid es una mujer muy talentosa, capacidad que utiliza para trabajar delante y detrás de las pasarelas. Gran ejemplo de ello son las colecciones que lanzó con Tommy Hilfiger, donde fue modelo y diseñadora de esta.

Por tal motivo, no es sorprendente que en esta ocasión se uniera a Vogue Eyewear para juntos lanzar una colección de lentes de sol que pueden ser usadas en cualquier ocasión, por lo que ya no tendrás que preocuparte que tu outfit se arruine por no llevar las gafas adecuadas.

Y es que esta incluye 7 modelos con influencias de los años 70 entre los que sobresalen marcos delgados en oro, siluetas estilo cat eye, gafas de doble puente y lentes en tonos negros, dorados y tipo animal print.

Para que conozcas los diseños y te animes a utilizarlos en los días de sol y el próximo verano, en la parte superior de esta nota te los presentamos.