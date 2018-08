Estudiante peruano es uno de los finalistas de concurso internacional de moda en China

Cada vez más peruanos demuestran que en Perú existen grandes talentos. Un gran ejemplo de ello es Rodrigo Huaroto, un estudiante peruano que quedó entre los finalistas del concurso International Youth Design Exhibition (IYDC) 2018, una de las competencias más importantes de la moda en China.

Este evento es organizado por uno de los institutos más importantes en china, el Beijing Institute of Fashion and Technology (BIFT), en alianza con el Beijing Design Week, China National Garment Association (CNGA) y el International Foundation of Fashion Technology Institute (IFFTI).

Rodrigo se encuentra cursando el sexto ciclo de la carrera Diseño y Gestión de la Moda de Toulouse Lautrec. Para participar en el concurso, el estudiante envió seis diseños, los cuales se basaron en las zonas andinas del país, destacando el folclore nacional mediante colores y distintas texturas en los diseños de su propuesta.

Así lucen los diseñados del estudiante. (Foto: Rodrigo Huaroto)

“Me siento feliz de representar no solo a Toulouse Lautrec, sino a todo un país. Esta oportunidad me cambiará la vida en muchos aspectos, ya que viajar y conocer otras culturas es algo que siempre anhelé desde chico; además de potenciar mi perfil profesional en la industria de la moda”, comentó Huaroto.