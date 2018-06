¿Cómo utilizar adecuadamente los diversos tipos de falda?

Para la mayoría de las mujeres vestirnos para ir al trabajo, universidad o alguna reunión puede causarnos grandes dolores de cabeza porque en el mundo de la moda y probablemente tu armario existen una gran variedad de pantalones y faldas, las cuales si no sabes combinar pueden ocasionar que tu look no cause la impresión que deseas.

Para ayudarte a que no ocurra eso, en esta nota te compartiremos algunos consejos de cómo utilizar y combinar los diversos tipos de falda (recta, tipo tubo, entre otras) que existen:

1.- Recta

Aquellas de colores negros, grises o de una tonalidad neutra es la mejor opción para reuniones formales porque puedes combinarlas con cualquier tipo de calzado.

2.- Tipo tubo

Son ideales para chicas delgadas, ya que creará un balance con su figura. Se recomienda utilizarlas con zapatos de taco delgado.

Esta combinación es la más usual cuando llevas una falda corte A. (Foto: GettyImages)

3.- Corte A

Este tipo de prenda se caracteriza porque su volumen aumenta de la cintura hacia abajo. Es aconsejable para las mujeres con piernas gruesas y poca cintura. Unas zapatillas o botines le darán el estilo que deseas.

4. Falda tableada

Debido a que tiene pliegues da la ilusión de cadera y piernas anchas, así que es muy recomendable para las mujeres delgadas. Puedes combinarla con una casa de casaca de cuerpo.

5.- Minifalda

En época de frío puedes usarla con chompas amplias, panties y unas botas o botines, según tu preferencia.