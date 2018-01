¿Cómo elegir el traje de baño más favorecedor para tu silueta?

El verano siempre es esperado, pero comprar el traje de baño, muchas veces, no genera la misma expectativa. Menos aún, cuando no tenemos el tono dorado en la piel y no hemos realizado ningún ejercicio.

¿Cómo sobrellevar el momento? Una de las claves es ser extremadamente objetiva con el foco visual del cuerpo que resulta más favorecedor. Asimismo, es importante privilegiar los colores neutros en las zonas que queremos disimular; y utilizar texturas, tonos o volumen en la parte donde queremos llamar la atención.

Entonces, qué es más favorecedor ¿*bikini o enterizo*?

Las mallas enterizas, que desde hace un par de temperadas volvieron para quedarse, son recomendables para definir bien el busto y dar una sensación de cuerpo más estilizado. Si tienes un bonito busto, se puede optar por un estampado más llamativo.

Por otro lado, para disimular la panza elige un modelo que tenga un tono neutro desde el busto hacia abajo. Los trikinis también cumplen con esta función.

Para elegir el bikini más adecuado, sigue estos tips. Por ejemplo, si tenemos caderas más anchas, lo mejor será evitar las bombachas con tiras laterales y en cambio, buscar las de colores neutros y más delgados.

En caso de tener busto pequeño, los tonos más fuertes, los bordados o volados te darán más volumen.