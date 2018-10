¿Cómo combinar una blusa blanca y otra de denim, según Antonia del Solar?

Los populares básicos son esas prendas que todas las mujeres tenemos, o deberíamos tener, en el clóset y así poder usarlos temporada tras temporada combinándolos con diversas opciones y no renovar constantemente nuestras prendas para crear looks increíbles. La conductora de televisión Antonia del Solar también tiene sus preferidos: una blusa blanca y una de denim.

Aunque estos no sean los grandes protagonistas del outfit y en algunas ocasiones no les demos importancia al buscar en el armario qué tenemos disponible, sí ayudan mucho para establecer cuál es nuestro estilo.

Tanto la blusa blanca como la de denim resultan claves para combinarlas con otras prendas y armar looks que pueden ir desde lo sport, casual o elegante.

Para Antonia del Solar, una blusa blanca siempre debe estar colgada en tu clóset y lista para usar y hoy existen muchos modelos que están a la moda y que incluyen vuelos, mangas XL, con cuello, botones al medio, con mangas cortas o sin mangas.

“La blusa blanca me encanta en su versión clásica, prefiero elegirla una talla más grande para que se vea súper relajado. Si lo vas a usar para algo más formal le puedes agregar un blazer. En el caso de la blusa de denim o jeans la puedes usar con un pantalón blanco o una falda pegada y tendrás un look más relajado también”, aseguró en la presentación de la colección de Spring 2018 de Banana Republic, inspirada en los colores de “American Dessert”, obra de la artista americana Georgia O´Keeffe.

Antonia del Solar luce la típica blusa blanca con un pantalón ideal para la primavera. (Foto: Banana Republic)

Tanto la blusa blanca como la de denim son perfectas para darle un toque sofisticado y elegante a cualquier outfit, por lo que no puedes dejar de tenerlas como parte de los básicos de tu vestuario.