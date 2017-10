Bella Hadid y su look deportivo para ir cómoda y con estilo

La modelo Bella Hadid se ha convertido en una referente para muchas mujeres. Y es que para ella no existen límites al momento de escoger su outfit, y es que su concepto de la moda esta libre de reglas.

Es así que, Bella demostró que una vez más que no necesita pensar tanto para lucir un look deportivo. No necesitó de solo unos shorts y una camisa blanca para crear la base de su vestuario del día.

Después lo combinó con una sudadera amarilla y unas zapatillas deportivas para complementar, para así lograr robarse las miradas en Nueva York.

En la parte superior de la nota te presentamos una galería de fotos para te inspires en el look de Bella ¡Echa un vistazo!