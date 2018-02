Ashley Graham y su mamá protagonizan sensual campaña de trajes de baño

El mundo de las pasarelas está cambiando y un claro ejemplo de ello es Ashley Graham, modelo de talla grande que busca que todas las mujeres se acepten con sus defectos y virtudes.

Por tal motivo no es sorprendente que actualmente haya participado en los eventos de moda más importantes y decidiera unirse a Swimsuits For All (marca de ropa de baños) para crear una colección para todas las tallas y en la que se usa colores como el blanco, rosado, verde, marrón y estampados de flores.

Aunque lo curioso de esta ocasión no son los trajes, sino que la campaña es protagonizada por la joven y su mamá, quien de acuerdo con la modelo, la ayudó a amar su cuerpo y a aceptarse como es, filosofía que hasta ahora ella tiene presente. Mira las imágenes en la parte superior.

Cabe destacar que esta no es la primera colaboración de Ashley Graham con una marca. De hecho, en el 2013, ella lanzó junto a Addition Elle (tienda de ropa en Canadá) una línea de lencería.