Annaiss Yucra lanza colección de trajes de baño sustentable

Annaiss Yucra es una diseñadora peruana que se caracteriza porque detrás de sus creaciones siempre hay una historia. Con la llegada del verano, Yucra ha sorprendido con el lanzamiento de una colección de trajes de baño sustentable bajo el nombre de Lingerswims.

“El inicio de cómo nacen estas piezas es en verdad por una búsqueda personal. No soy una persona de verano, no soy una persona que se sienta del todo cómoda con su cuerpo. Entonces, encontrar una ropa de baño adecuada para mí es como buscar una segunda piel y se me hacía muy difícil. Tome este proyecto a modo personal, para crear una pieza con la cual me sienta cómoda, que tenga mi talla y las características que busco en una ropa de baño”, cuenta Annaiss.

Asimismo, la diseñadora agrega que esta línea resalta porque cuenta con piezas para todos los cuerpos (desde la talla S a la XL). “De cierta manera quería hacer un indumento que dialogue bajo la belleza de lo que significa tener un cuerpo real, de sentirse cómoda con uno mismo y poder sentir que esa segunda piel es adecuada para ti,” comenta Annaiss

Los trajes de baño están hechos con materiales reciclados, tienen protección UV y una tecnología que permite que la tinta del estampado no se impregne en el mar tras cada uso, logrando así una mayor durabilidad de la prenda.

Además, la diseñadora agrega que “en la línea Lingerswims hay prints de Resistencia, Matriarcado y Pachamama. Y cada uno de ellos es muy especial ya que tiene toda una historia detrás, colores con mucho significado y con un mensaje que hoy en día es tan importante volver a mencionar.”