Ahora podrás llevar a Hello Kitty en tus pies gracias a esta colección

Hello Kitty es un personaje ficticio que fascina a muchas mujeres grandes y pequeñas. En en el país son tantas sus seguidoras que el fan page de su comunidad peruana cuenta con más de 300 000 participantes.

Su popularidad es tan grande que existen laptops, autos, ropas, carteras y otros objetos que han sido creados inspirados en ella. De hecho, hace poco Converse lanzó una colección que la tiene como protagonista.

Esta mezcla los diseños clásicos de la marca (Chuck Taylor All Star, One Star y Chuck 70) con imágenes de Hello Kitty y como la marca sabe que grandes y chicos adoran al personaje han creado para adultos y niños.

Asimismo, la marca incluyó poleras con capucha, maletines y bolsos fáciles de llevar. Esta será lanzada en Perú a partir del 16 de agosto y podrás encontrarlas en todas las tiendas de la marca de zapatillas.