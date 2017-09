5 detalles que te hacen ver desarreglada

Existen pequeños errores de moda que puedes cometer sin darte cuenta, y que ante los demás, hacen que te veas desarreglada. A continuación, detecta esas fallas y comienza a cambiarlas a partir de hoy. ¡Toma nota!

1. Tallas erróneas

Si una prenda prenda te queda muy grande, tu look se ve perjudicado. Tu silueta no se muestra y aumentas algunos kilos. Además, luces desaliñada debido a que parece quieres cubrirte en exceso.

2.Arrugas muy visibles

No hay pretexto para traer tus prendas aplastadas y arrugadas. Tu imagen debe proyectar una imagen pulcra y elegante.

3. Zapatos inadecuados

La elección de tu calzado no debes dejarlo al final. Aunque no lo creas tu zapato dice más de tu personalidad, además logra armonía a tu look y buen gusto.

4. No llevar accesorios

Al no usar accesorios puedes lucir desarreglada debido a que, a simple vista, le falta complemento a tu look. Solo necesitas 3 elementos claves que ayudan a jugar con tu outfit: aretes, collar o pulsera.

5.Cuidado personal

Un mal maquillaje o tener mal aliento pueden reflejar a una mujer que no tiene cuidado con su aspecto personal. Recuerda siempre llevar contigo un labial, polvo compacto y una menta para que puedas retocarte en el transcurso del día.