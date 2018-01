4 tipos de zapatos que no te pueden faltar si tienes los pies anchos

Los zapatos son un gran aliado para muchas mujeres , y es que un solo par nunca es suficiente. El problema viene cuando tenemos los pies más anchos que el promedio.

No tiene nada de malo que nuestros pies sean gorditos, incluso féminas que son delgadas pueden tenerlos así. Lo único malo es que algunos diseños no son compatibles. A continuación, te brindamos una lista de los calzados que te favorecerán y no deben faltar en tu armario:

1. De tacón grueso

El objetivo de llevar este tacón es darle proporción a tu cuerpo y armonía visual. Además de ser cómodo, la atención se centrará en la parte trasera de tus pies.

2. Nude

Este tipo de color es perfecto para dar un efecto estilizado a los pies. Notarás que hasta tus piernas se vean más largas.

3. Botines

Son indispensables para la época de invierno, y además son perfectos para disimular el ancho de los pies.

4. Pointy

Gracias a este tipo de diseño, tus pies se verán más “alargados”. En el mercado puedes encontrar diferentes tamaños y formas.