4 propuestas de looks para que ames usar botines este invierno

Si hay un calzado que la mayoría de mujeres espera poder lucir en invierno, ese es el botín. Y es que este no solo está a la moda sino que resulta muy cómodo y versátil para combinarlo con diferentes propuestas.

Los hay de plataforma, taco bajo, stiletto y hasta los que están marcando tendencia esta temporada: los de color blanco .

Los botines están presentes en los clóset de las mujeres de todo el mundo y si en el tuyo también tienes algunos pero no sabes en qué looks usarlos, no te preocupes, aquí te traemos algunas ideas.

Lo único que tienes que tener en mente es con qué estilo te sientes más cómoda y cuál es el modelo que más te identifica y así poder seguir las tendencias vanguardistas e innovadoras, con las que podrás lucir más hermosa. ¡Presta atención!

1. Grunge

Derivado del género musical, se ha convertido en una gran tendencia de la moda actual. Puedes usar unas botas negras junto con unas medias de malla y una falda del mismo color, que te darán el look rebelde típico de este estilo. Además, si los combinas con un polo de jean te darán un toque despreocupado y casual que podrás utilizar para ir a bailar en la noche o para una reunión con amigos, según detallan los expertos de Ripley Perú.

2. Bohemian

Continuamente surgen nuevos estilos y renacen otros antiguos y este es el caso. Puedes unir unas botas o botines oscuros con tachas con un pantalón de rayas verticales para verte totalmente vintage. También te recomiendan usar polos o blusas sueltas si tu intención es verte más casual.

3. Party

Si quieres irte de fiesta y no sabes qué ponerte, unos vistosos botines plateados son perfectos para ti. Puedes combinarlos con una falda suelta de color metalizado, que le agregará un toque moderno a tu outfit. Además, si los juntas con una blusa blanca sencilla, te verás femenina pero arriesgada a la vez.

4. Romance

Para un día especial con tu pareja, puedes utilizar unas hermosas botas negras con detalles perlados. Además, si las luces con un conjunto blanco te aseguramos que serás la chica más fashion del lugar. Puedes ponerte este outfit para una ocasión formal, como también para una salida entre amigos.

Además, esta temporada de invierno las zapatillas también están presentes en todas las tonalidades. Por ejemplo, si te animas por unas mate, las puedes usar con una casaca metalizada para un look moderno y chic. De igual manera, los bolsos y mochilas marcarán la hora como los accesorios perfectos para llegar tu neceser de maquillaje, Smartphone y billetera.