4 prendas que las mujeres bajitas de estatura no deben usar

Aunque cada vez hay menos reglas respecto a lo debemos usar, la única que debes seguir es sentirte cómoda con lo que llevas puesto.

Por ello, además de la comodidad y la seguridad, es importante que elijas prendas que te favorezcan. Principalmente cuando eres bajita de estatura, ya que hay piezas que es mejor evitar o usar con cuidado. ¡Aquí te lo contamos!

1. Botas XL

Este tipo de calzado es una de las prendas del momento. Llevar este accesorio no es una tarea sencilla, pues si no tienes las piernas largas como algunas celebridades, usarlas es un complicada. Es mejor cambiarlas por unos botines cortos o medios, y así no resten centímetros.

2. Abrigos o gabardinas largos

Cuando llega el frío este tipo de prendas comienzan a apropiarse de los armarios. Aunque hay varios modelos espectaculares, tienen a hacerte ver más baja de lo que eres en realidad.

3. Boyfriend jeans y pantalones holgados

La principal característica de los ‘boyfriend’ es que son holgados y cortos, lo que visualmente hace que la estatura se reduzca. Los pantalones anchos le dan volumen a la parte de abajo de tu cuerpo. Es mejor que elijas los jean pitillos o rectos.

4. Prendas oversize

Es el ‘must’ de la temporada, pero llevar prendas más grandes que tu talla pueden hacerte lucir más baja de lo que eres. Este tipo de traje agrega volumen y nadie quiere parecer que lleva un abrigo pesado.