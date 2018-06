4 errores que debes evitar para lucir estupenda en la oficina

Muchas mujeres son apasionadas a la moda y esto puede alterar la concepción de los atuendos adecuados para el terreno laboral. Es importante saber adaptarse a todos los ambientes y saber qué tipo de ropa usar en cada momento, pues nunca se debe ir a la oficina igual que a una fiesta.

En esta nota, te presentamos algunos errores que debes evitar para ir al trabajo. ¡Atenta!

1. Pensar que todo vale para ir la oficina

Las empresas son cada vez más flexibles respecto a la ropa, pero esto no quiere decir que en tu armario no tengas prendas que se adapten al mundo laboral. Por ejemplo; las transparencias, los tacos muy altos y el maquillaje estridente no son compatibles para ir al centro del trabajo.

2. El traje no pierde vigencia

En estos tiempos ya no hace falta llevar una indumentaria tan acartonada. Elige las chaquetas y los blazers en reemplazo de los sacos, también resultan apropiados los pantalones de tiro alto o vestidos a la pantorrilla.

3. No personalizar tu look

La vestimenta es un poderoso elemento de comunicación, por ello escoge accesorios y trajes con diseños particulares, que al usarlos con frecuencia definen tu propio estilo.

4. No escoger bien tu jean para ir a trabajar

Dependiendo del ambiente que haya en la empresa, es posible que se permita un tipo de vestimenta más casual e informal. En ese sentido, los jeans son prendas que puedes usar en la oficina sin llamar la atención, ya que son muy versátiles.