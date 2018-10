4 consejos para estar a la moda gastando poco

Muchas mujeres suelen creer que para tener un clóset envidiable y que sus outfits sean la sensación de cualquier evento necesitan tener varios pantalones, muchos vestidos, blusas de todos los colores y zapatos de diversos diseños es decir invertir bastante dinero.

Sin embargo, eso no es cierto, ya que llenarte de prendas solamente causará que tu ropero tenga poco espacio. Además, debes tener presente que las tendencias cambian y no todos se acomodan a nosotras.

“Mi mayor tip para estar a la moda y no gastar mucho dinero es siempre analizar las tendencias del momento y adaptarlas a mi estilo, figura y personalidad buscando siempre aquellas combinaciones que me favorecen. De esta forma, no me convierto en una esclava de las tendencias”, comenta Soledad Valenzuela, bloguera de La Vitrina de MegaPlaza

Asimismo, para ayudarte a tu luzcas fabulosa todo el tiempo sin afectar tu bolsillo, Soledad brinda algunas recomendaciones.

1. Aprovecha las ofertas de fin de temporada, ya que en esas ocasiones encontrarás prendas a precios accesibles y muchas de ellas son básicas.

2. En tu armario no pueden faltar las prendas de color entero, porque estas nunca pasan de moda y quedan muy bien con cualquier look.

3. Tener un jean clásico, negro y otro a la moda serán tu salvación para cualquier ocasión. Y es que combinados con una prenda y zapatos adecuados hará que seas la sensación.

4. No necesitas tener todos los estilos de calzado que existen. Por ejemplo, para un evento formal con unos stilettos negros podrás lograr que tus outfits de vean elegantes.

Asimismo, para que tengas mejores resultados se recomienda analizar ofertas en las páginas webs de cada tienda a la que irás para que así ahorres más.