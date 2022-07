La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué es, posiblemente, una de las más mediáticas en lo que va del 2022, ya que no solo causó una gran sorpresa en la opinión pública mundial, sino que despertó una necesidad por saber aún más sobre qué fue lo que pasó o qué está pasando entre el futbolista español y la cantante colombiana. Si bien no hay una confirmación sobre qué motivó su separación, las especulaciones no se hicieron esperar.

Las especulaciones indican que la ruptura se habría efectuado debido a presuntas infidelidades por parte del futbolista de FC Barcelona, pero ninguna de las partes involucradas lo confirmó o desmintió, quedando una gran incógnita sobre ello y que es difícil que se conozca a estas alturas del partido.

Lo que sí se está sabiendo de a pocos son más informaciones de la cantante y el deportista. Por ejemplo, ya es de público conocimiento que Shakira quiere irse a vivir a Miami y que se podría llevar a los dos hijos, quienes se encuentran de vacaciones con ella.

Pero lo que más ha provocado interés en las últimas horas es una información relacionada a Gerard Piqué y su tesado sentimental.

Gerard Piqué y la cantante Shakira han acaparado la atención de los medios de comunicación en todo el mundo al confirmarse su separación luego de 12 años (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

EL ESTADO SENTIMENTAL DE GERARD PIQUÉ

En las últimas semanas se informó que Gerard Piqué estaba saliendo con una mujer que es camarera. Incluso se habló de que ya tenía una relación formada con tal persona, pero ello parece haber dado un giro radical.

El periodista Jordi Martin, para el programa “Socialité” de España, ha asegurado que aquel acercamiento entre el jugador de futbol y la misteriosa mujer ya terminó y que tomaron caminos diferentes.

De esta manera, Piqué queda totalmente soltero, aunque hay algunas chicas cerca, según lo que el comunicador ha ido revelando. “Está soltero y tiene muchas amigas”, dijo.

¿UN ACERCAMIENTO CON SHAKIRA?

Trascendió que el entorno relacionado a Gerard Piqué se ha comunicado con Shakira para llegar a algunos acuerdos de cara a la separación y que en los próximos días habrá una reunión entre ambas partes con la finalidad de avanzar todos los procesos y presuntos acuerdos.

Algo a lo que se niega el defensor central es que Shakira se lleve a sus hijos a Miami, ciudad en la que quiere residir la colombiana debido a que considera que en España no tendría sentido seguir viviendo, teniendo en cuenta que no tiene gente de confianza allí.

La pareja conformada por Gerard Piqué y Shakira se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y tuvo casi 12 años de relación (Foto: AFP)