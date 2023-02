El verano es la temporada más esperada por muchos porque por fin pueden ir a la playa para relajarse rodeados de la familia, pareja o amigos donde la diversión y risas no faltarán. En esta jornada bajo el sol los buenos momento no faltarán por l que nuestro smartphone se convierte en el mayor aliado, ya sea para inmortalizarlos a través de fotos o videos, para utilizarlo como reproductor de música, entre otras actividades, ¿quieres saber qué características debes buscar en tu nuevo equipo para sacarle el máximo provecho?

Lo que necesita tu nuevo smartphone de verano

Cámara versátil

Generalmente, nos gusta capturar esos momentos que queremos atesorar de las vacaciones y nuestros dispositivos móviles nos ayudarán a registrar esas fotos instantáneas y videos de forma práctica. Por ello, es fundamental que nuestro smartphone cuente con lentes equipados para cualquier ocasión como el ZTE V40 Vita de ZTE, que cuenta con triple cámara con inteligencia artificial, siendo la cámara principal de 48MP, lentes macro y lente de profundidad de 2MP cada una, que te ayudarán a capturar momentos perfectos en cualquier situación.

Experiencia sonora

En muchas ocasiones, es difícil disponer de algún parlante o bocina para conectarnos a escuchar música cuando disfrutamos frente al mar. Por esta razón, Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, aconseja que lo ideal es tener un smartphone que cuenta con las últimas tendencias del mercado como la tecnología de sonido DTS, que brinda un sonido envolvente y hace que se escuche simplemente increíble, pues añade una dimensión adicional a los archivos de sonido.

Pantalla multifuncional

La playa también es un ambiente perfecto para realizar otro tipo de actividades recreativas como la lectura de libros virtuales o mirar tus series favoritas como House of the Dragon por HBO Max, Better Call Saul de Netflix, entre otras. En ese sentido, el equipo ofrece una gran pantalla de 6.75″ con gama de colores vibrantes y fluidez a la ahora de consumir contenido audiovisual gracias a su pantalla HD+ de 90Hz.

Horas de duración

Es muy usual que la batería de tu dispositivo requiera de una recarga antes del final del día, sobre todo si lo usamos de forma constante. Esto se puede convertir en un gran problema, especialmente si no contamos con puntos de recarga, propensos a quedarnos incomunicados. Por ello, la batería es un aspecto importante a la hora de elegir un smartphone. Por ejemplo, el smartphone ofrece una mayor autonomía de uso, gracias a que viene integrado con una gran batería de 6000 mAh y carga rápida de 22.5W, que te permitirá disfrutar durante horas sin preocupaciones.