El inicio de clases en colegios y universidades en Perú está a la vuelta de la esquina y resulta vital que los jóvenes puedan organizarse de la mejor manera para cumplir todas sus labores y tener los mejores resultados. Es ahí donde el smartphone no solo será considerado una distracción, sino una herramienta muy útil gracias a diversas aplicaciones que se pueden descargar para hacer mejor las tareas.

Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, recomienda las apps que ayudarán a alcanzar el máximo potencial académico:

1. Para mejorar la organización: Desde que inician las clases, los profesores suelen dejar algunas actividades para desarrollar al instante o delegarlas como tarea para el hogar. Bajo esta premisa, la organización debe primar con la finalidad de distribuir de mejor manera el tiempo para cumplir con todos los pendientes dentro del plazo. En ese sentido, algunas opciones a considerar podrían ser Google Calendar, My Study Life y Agenda Escolar, ya que ayudarán en la organización del horario semanal. Además, brindan la alternativa de separar las actividades por colores para evitar confusiones y configurar notificaciones de alerta. Dispositivos como el ZTE V40 Smart 5Gofrecen la mejor experiencia con estos aplicativos, gracias a su pantalla de 6.52″ HD+ y a la alta tasa de actualización de 90Hz generando una lectura fluida.

2. Para recordar todo: Dependiendo de la asignatura, se explican diversos temas de manera general hasta abordar puntos específicos. En muchos casos, la recomendación es apuntar los conceptos claves para estudiarlos, repasarlos y aprenderlos. Por este motivo, apps como Google Keep o Evernote sirven para tomar apuntes en distintos formatos como texto, audio y vídeo. Asimismo, se pueden crear listas y compartir ideas a través de un sistema de sincronización con Google Calendar, permitiendo acceder a las notas desde cualquier dispositivo. Para estas aplicaciones, se deben considerar teléfonos con una buena capacidad de almacenamiento como el ZTE V40 Smart 5G, que cuenta con una memoria de 128 GB expandible hasta 1TB.

3. Para evitar distracciones: Sin importar que la clase sea virtual o presencial, una gran fuente de distracción son las redes sociales como Tiktok, WhatsApp, Instagram, etc. Para este problema, existe AppBlock, porque ayuda a mantener la concentración y estar más productivo, pues esconde temporalmente aplicativos que el usuario establezca que sean los que más distraigan. Igualmente, se podrá definir los días y horarios en los que dichas aplicaciones desaparezcan. Por otro lado, Microsoft To Do es una herramienta que facilitará los trabajos en grupo de forma online. Además, permite la creación de tareas y compartirlas con los participantes mejorando la experiencia de trabajo.