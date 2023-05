Star+ presentó hoy el tráiler y el póster de “Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia”, película dirigida por la galardonada actriz, directora y productora Eva Longoria, que estrenará exclusivamente en Star+ el 9 de junio.

“Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia” sigue a Richard Montañez (Jesse Garcia), quien como conserje de Frito-Lay revolucionó la industria alimentaria canalizando sus raíces hispanas para convertir los Cheetos Flamin’ Hot en un fenómeno de la cultura popular mundial.

Searchlight Pictures presenta “Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia”, una producción de Franklin Entertainment, la inspiradora historia de Richard Montañez, sobre un guion de Lewis Colick (Cielo de octubre, Más allá del cielo) y Linda Yvette Chávez (creadora y guionista de Gentefied). La película fue producida por DeVon Franklin (Milagros del cielo, Un amor inquebrantable) y dirigida por la galardonada actriz, directora y productora Eva Longoria (Esposas desesperadas). La película está protagonizada por Jesse Garcia (Quinceañera) como Richard; Annie Gonzalez (Gentefied) como Judy, su esposa; Emilio Rivera (Los indomables, Crimen en primer grado, Venom) como Vacho, el padre de Richard; Dennis Haysbert (Lejos del cielo, 24) como Clarence, el mentor de Richard; y Tony Shalhoub (La maravillosa Sra. Maisel, Monk), ganador de cuatro premios Emmy, como Roger Enrico, CEO de PepsiCo. También integran el elenco Matt Walsh (Veep), Bobby Soto (Narcos) y Pepe Serna (Caracortada). El equipo de filmación está liderado por el director de fotografía Federico Cantini, ADF (Give or Take, Desire), las montajistas Kayla M. Emter (Estafadoras de Wall Street) y Liza D. Espinas (Vida), los diseñadores de producción Brandon Mendez (Black is King) y Cabot McMullen (Terapia sin filtro, Super Troopers 2) y la diseñadora de vestuario Elaine Montalvo (Una vida mejor).