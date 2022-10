“Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos, sigue marcando a generaciones pese a haber sido estrenada hace más de 20 años con las constantes revelaciones de su elenco como recientemente pasó con Marcela Posada, una de sus protagonistas, tras confesar un hecho inédito relacionado su vida sexual. ¿Qué cosa dijo? Descúbrelo en la siguiente nota.

Para nadie es un secreto que “Yo soy Betty, la fea” ha logrado calar en los televidentes gracias a su genial elenco actoral. Incluso, la plataforma Netflix registró hace poco una gran pérdida de suscriptores luego de que retiraran la ficción de sus servicios streaming.

Una de las actrices que ha sabido aprovechar la fama de la telenovela es Marcela Posada, quien logró dar vida a “Sandra Patiño” en la historia de la secretaria “Beatriz Pinzón Solano” dentro de “Ecomoda”.

Posada junto al elenco de "Yo soy Betty, la fea" (Foto: Marcela Posada/ Instagram)

En tal sentido, y gracias a unas declaraciones hacia el programa “La Movida”, Posada comentó detalles de su vida personal, indicando que desde hace más de 10 años que no encuentra pareja.

“ESTO FELIZ”… ¿POR AHORA?

La también modelo ahondó que se encuentra sin pareja y con un régimen de abstinencia sexual durante más de una década. Incluso, sostuvo que no se encuentra interesada en meterse en “amores pasajeros” ni tener citas que terminen en algo esporádico. De acuerdo a su versión, se encuentra en la plenitud del amor propio.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó la también creadora de contenidos.

Sin duda, Posada se encuentra en uno de los mejores momentos luego del fin de la exitosa producción colombiana. ¿Será cierto eso de que ‘mejor sola que mal acompañada´? Pues, la actriz parece validar tal teoría. Sea como fuese, éxitos en todo, Marcelita.