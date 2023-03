Tras prestar su voz a Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, la más reciente película de la exitosa franquicia creada por Akira Toriyama, el actor mexicano Luis Manuel Ávila quedó sorprendido por el cariño que los fanáticos le demuestran en todas las convenciones a las que asiste. “Realmente es “conmovedor el afecto que muestran los seguidores y me siento parte de ellos”, comentó el histrión.

Ávila, que interpretó a ‘Junior’ en la emblemática serie ‘La familia peluche”, estuvo presente en el Friki Festival 2023 y contó que estaba “feliz de estar en Perú y poder compartir con los fanáticos peruanos”.

¿Cómo recibiste la propuesta de prestar tu voz para Gohan en la nueva película?

Yo sabía que existía un anime llamado ‘Dragon Ball’ pero no la seguía. Antes tuve un papel en ‘Los Cabellos del Zodiaco’, pero nunca vi cómo quedó. El universo del anime es muy grande, pero me sorprendió cuando me llamaron para hacer de Gohan. Realmente me animé a participar en la cinta porque me decían que mi voz era muy parecía a la del hijo de Gokú y acepté el reto.

¿Qué te sorprendió de entrar al universo de ‘Dragon Ball’?

Realmente no pensé que fuera tan grande la movida del anime en toda América Latina. Los fanáticos siempre me muestran su cariño y respeto a donde voy. Eso me emocionaba mucho y saber que pude tocar con mi voz a un gran público.

¿Tienes otras propuestas para el papel de Gohan?

Aún no me han dicho nada sobre un nuevo proyecto relacionado con el anime, pero estoy más que dispuesto. Espero que se pueda dar y seguir dando todo de mí en el universo de ´Dragon Ball´.

¿Qué tal tu visita al Perú?

Ya he venido en otras ocasiones y siempre me reciben con mucho afecto y cariño. Ahora que estoy como Gohan, me parece increíble que más jóvenes, niños y adultos sepan de mi trabajo y mis capacidades. Seguiré esforzándome por hacer lo mejor posible.