Febrero es el mes más romántico de todos porque se celebra el Día de San Valentín. Sabiendo que muchas parejas aman viajar, siempre es bueno tener en mente cuáles son los destinos más románticos para planear unas vacaciones inolvidables al lado de la persona que más se aman. Si tu idea es darte una escapada, aquí te dejo algunas recomendaciones para que vayas planificando ese paseo soñado.

Desde playas de arena blanca hasta experiencias culturales fascinantes, el mundo ofrece una variedad de destinos ideales para parejas que buscan una escapada memorable. En este artículo, exploraremos algunos destinos cautivadores, cada uno con su propio encanto distintivo, bajo la recomendación de Natalia Ordoñez, directora de Be Part of the Journey, agencia de viajes del segmento de lujo.

1. Belice: Aventura y Romance en el Corazón de América Central

Este pequeño país en América Central, ofrece una experiencia única para las parejas que buscan una combinación de aventura y romance. Con su impresionante barrera de coral, Belice es un paraíso para los amantes del buceo. Las parejas pueden explorar juntos los vibrantes arrecifes de coral, hogar de una asombrosa diversidad de vida marina.

Además, las ruinas mayas en lugares como Caracol y Xunantunich brindan un toque cultural a la experiencia. Los paseos en bote por los ríos serpenteantes y la oportunidad de explorar las cuevas de ATM añaden emoción a la mezcla. Belice, con su fusión de aventura y romance, se presenta como un destino intrigante para parejas que buscan una escapada única.

“Belice es uno de los secretos mejor guardados para parejas. Pocos saben de su existencia, y quienes han escuchado no saben que encontrarán. Es un destino que se ha desarrollado mucho en los últimos años, manteniendo su esencia de sostenibilidad, y naturaleza virgen. Aquí alojarte en una isla privada es 5 veces mas económico que otros destinos”, comenta Ordoñez.

2. Mozambique: Playas Serenas y Vida Marina Exuberante

Ubicado en la costa sureste de África, es un destino sublime para parejas en busca de romance bajo el sol africano. Sus playas de arena blanca bordeadas por aguas turquesas ofrecen el escenario perfecto para relajarse y disfrutar de la compañía del ser querido.

La isla de Bazaruto, con su parque nacional marino, es un lugar destacado para la observación de vida marina. Aquí podrán explorar arrecifes de coral, practicar snorkel o simplemente disfrutar de una romántica cena junto al océano. Mozambique, con su belleza natural y su ambiente tranquilo, se presenta como un refugio romántico para los enamorados.

3. Namibia: Paisajes Deslumbrantes y Aventuras en el Desierto

Conocida por sus paisajes desérticos y su vida silvestre única, ofrece una experiencia diferente y cautivadora. El desierto de Namib, con sus dunas de arena roja y el famoso Deadvlei, proporciona un telón de fondo impresionante para paseos románticos al atardecer.

Podrán embarcarse en safaris para avistar la fauna en el Parque Nacional Etosha o explorar la Costa de los Esqueletos. La oportunidad de escalar las dunas de Sossusvlei juntos y contemplar el vasto paisaje desértico ofrece un toque de aventura a la experiencia romántica en Namibia. “Ninguna de las referencias que uno tiene en la memoria pueden abarcar lo que verás aquí. Lo usual es que cuando pensemos en Namibia visualicemos desiertos color naranja ladrillo, es fácil olvidar la gran costa que tiene este país, y la cantidad de actividades alrededor del océano que ofrecen”, agrega la especialista.

4. Kenia y Tanzania: Safaris Románticos en la Tierra de la Fauna Salvaje

Kenia y Tanzania, ubicados en el este de África, son destinos de ensueño para parejas que busquen una aventura juntos y deseen sumergirse en la majestuosidad de la vida salvaje africana. Los safaris en la Reserva Nacional de Masái Mara en Kenia o en el Serengueti en Tanzania brindan oportunidades inigualables para presenciar la migración de animales y disfrutar de la belleza natural.

Las experiencias culturales, como visitar tribus locales y explorar la Garganta de Olduvai, ofrecen un toque adicional a la aventura. Kenia y Tanzania, con su espectacular vida salvaje y paisajes impresionantes, se presentan como destinos que prometen una conexión más profunda en medio de la naturaleza.

5. Chachapoyas: historia y belleza natural

Esta ciudad ubicada en la región amazónica de Perú ofrece una variedad de atracciones naturales y culturales que son perfectas para disfrutar en pareja. Podrán visitar la impresionante catarata de Gocta, una de las más altas del mundo, ideal para realizar una caminata en parejas y disfrutar la belleza natural. También podrían dar un paseo por la antigua ciudadela fortificada de Kuelap, admirar sus ruinas y arquitectura ancestral, así como disfrutar de sus maravillosas vistas panorámicas.

Para una experiencia más aventurera, consideren hacer una caminata hasta la Laguna de los Cóndores. Este sitio arqueológico remoto alberga una serie de mausoleos y tumbas Chachapoyas en un entorno natural impresionante. Finalmente, pueden sumergirse en la cultura de este lugar y hacer un recorrido por los Sarcófagos de Karajía, una maravilla arqueológica enclavada en un acantilado.