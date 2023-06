En el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 05 de junio, es importante destacar los avances que se realizan para proteger la vida animal en el planeta. Actualmente, los métodos alternativos a la experimentación en animales están creciendo cada vez más a nivel global, sobre todo, en áreas de pruebas de toxicidad, neurociencia y el desarrollo de fármacos. Y la industria de la belleza no es la excepción, pues también ha implementado grandes cambios con el fin de contribuir a eliminar el testeo animal.

Las cifras estiman que al menos 192,1 millones de especies fueron utilizadas con fines científicos en todo el mundo2. Frente a esta problemática, diversas compañías del sector belleza han desarrollado métodos alternativos para garantizar la seguridad y calidad de sus productos, y son reconocidas por organizaciones internacionales, como Cruelty Free International, las cuales se encargan de gestionar procesos de aprobación con base en criterios exigentes para sumar al compromiso de erradicar la experimentación en animales

De acuerdo con Paola Alfonso, Safety Expert en Belcorp, experta en seguridad de productos cosméticos, el avance de la ciencia y la tecnología ha sido pieza fundamental para que instituciones, tanto públicas como privadas, decidan usar alternativas a la experimentación animal en la industria cosmética.

“Estos cambios se dan porque desde la comunidad científica se vio que las diferencias anatómicas, fisiológicas, metabolismo etc. entre animales y humanos no muestran una relación directa entre la experimentación en animales con respecto a los efectos positivos en humanos. Además, desde un enfoque regulatorio y ético, el aumento de la conciencia por el cuidado y la protección de los animales promueve el reemplazo de estas prácticas que generan sufrimiento innecesario. Bajo esta reflexión, muchas empresas incorporan este compromiso como parte de su misión”, indica la vocera.

Siguiendo con este propósito, la vocera de Belcorp da a conocer las diversas metodologías alternativas al testeo en animales:

1. Métodos in vitro. Son estudios que se realizan de manera controlada en el laboratorio. Entre ellos, se encuentran los cultivos celulares, los tejidos reconstruidos de piel o 3D, las pruebas bioquímicas que no utilizan tejidos vivos, dado que son reemplazados por componentes químicos que permiten identificar el grado de daño que pueden generar. Además, está el método de tejido ex vivo, como la donación de cabello que es una práctica voluntaria. Finalmente, existen evaluaciones de tipo genético, las cuales ayudan a predecir el comportamiento de un producto sin necesidad de utilizar animales. Para la correcta aplicación de estos métodos, es importante contar con el personal cualificado, capacitaciones y actualizaciones pertinentes.

2. Métodos in silico. Son los estudios que ahora han captado el interés de la comunidad científica, pues son metodologías alternativas a los estudios en animales que utilizan herramientas computacionales, como, por ejemplo, la inteligencia artificial (AI). Estas herramientas son posibles gracias a que la comunidad científica a nivel mundial ha generado información a través de múltiples ensayos experimentales durante varios años, y estos están almacenados en bases de datos abiertas para su consulta. Los expertos en el campo validan esta información, identifican lo que necesitan y, a partir de los hallazgos, hacen predicciones que les permiten tener un acercamiento de los efectos tóxicos que podría tener un nuevo ingrediente sin necesidad de experimentar en animales. Uno de los beneficios de estos métodos es su eficiencia y bajo costo.

Por otro lado, la experta indica que, en nuestro país diversas compañías han implementado estos cambios en pos del respeto animal. “En el Perú, se registran 65 marcas que también se encuentran aprobadas por entidades externas. Por ejemplo, en Belcorp como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, contamos con metodologías alternativas para garantizar la seguridad y calidad de los productos sin testear en animales, lo que nos ha permitido obtener la aprobación del Programa Leaping Bunny de Cruelty Free Internacional, el cual demuestra que estamos genuinamente comprometidos con la eliminación de las pruebas en animales en el mundo”, agrega.

Para finalizar, la vocera resalta la necesidad de que las empresas y organizaciones continúen impulsando alternativas innovadoras y sostenibles que respeten la vida animal. Además, enfatiza el rol de los consumidores al elegir artículos de belleza responsables. “La elección de estos productos libres de crueldad animal es crucial, ya que ayuda impulsar el compromiso de las empresas con prácticas sostenibles a lo largo de su cadena de valor”, añade.