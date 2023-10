Los audífonos marcan tendencia dentro del rubro de la moda y es que estos accesorios se han convertido en el complemento ideal para crear diversos looks y van acorde a los diversos tipos de atuendos que una persona puede lucir. Estos realzan las prendas y pueden transformar tu día pues el número de combinaciones que se puede llevar a cabo es infinito, pues al tener distintas texturas, colores y funciones logran adaptarse a cada personalidad y generación.

Este gadget, además de generar que los usuarios disfruten de su música favorita, también se ha convertido en una tendencia para lucir todo tipo de estilos, desde los más elegantes hasta los más casuales.

Actualmente, el mercado de audífonos cuenta con una gran variedad de diseños y colores que busca adaptarse al estilo que tiene cada uno y JBL no es la excepción, ya que tiene un gran portafolio de modelos que no pasan desapercibidos por todo fashionista. Dentro de su línea de auriculares sin cable, se encuentran los JBL Tune Flex . Estos son los ideales para aquellas personas que consideran lo casual como lo primordial al momento de elegir sus atuendos, ya que cuenta con un diseño creativo e innovador que garantiza comodidad en su uso cotidiano. Incluye hasta 32 horas de batería para disfrutar de un excepcional sonido JBL Pure Bass. Del mismo modo, integra la tecnología Active Noise Cacelling para aquellos momentos de concentración en los que no se desea escuchar el exterior y la opción Smart Ambient para interactuar con el entorno.

Por otro lado, uno de los estilos que se volvió tendencia durante los últimos años fue el minimalista. Este consiste en hacer uso de prendas o accesorios con diseños básicos pero auténticos. Una de sus características más resaltantes es el uso de los colores neutros como el blanco, negro y beige, por lo que no cabe duda de que los JBL Wave Flex son los complementos adecuados para los amantes de esta corriente. Los auriculares tienen hasta 32 horas de duración de batería, pero si se desea mayor durabilidad, se puede acelerar la carga para que duren 2 horas más en 10 minutos. Al tener un diseño cómodo brinda la opción de que pueda ser utilizado en cualquier lugar ya sea en la playa o descampados, puesto que también son resistente al polvo y salpicaduras de agua. Referente a su audio, este ofrece un sonido envolvente porque cuenta con drivers de 12mm con sonido JBL Deep Bass.

Otro de los looks más predominantes actualmente es el sporty. Tal como lo evidencia su nombre, este se basa en el uso de prendas deportivas para componer atuendos para el día a día sin la necesidad de dirigirse a un centro de actividad física. Dentro de los productos más utilizados se encuentran los leggins, poleras, zapatillas de deporte y shorts. Incluso, un accesorio predominante son las populares viseras de diversos colores y estampados. Para acompañar esta tendencia, los JBL Tune 770NC son los ideales ya que, con su durabilidad de hasta 70 horas brinda la opción de utilizarlos para salir de compras, realizar largas caminatas e, inclusive, salir de viaje sin la necesidad de cargarlos. Es importante recalcar que la base de este estilo es la comodidad, por ende, es necesario que los audífonos tengan una conexión de alta calidad, como lo es el Bluetooth 5.3 con audio LE. De igual modo, tiene diversos colores para combinar con los distintos outfits y una banda de sujeción acolchada para brindar la mayor comodidad al usuario.

Por último, el conocido street style. Este nació durante la década de 1950, justamente en las calles de Nueva York por lo que tiene como influencia las diversas culturas y la moda urbana. Del mismo lado, este fenómeno sigue siendo altamente relevante dentro de la industria, de tal manera que diversos personajes del entretenimiento lo siguen optando. Una de las características es utilizar aquellas prendas de pasarela o de diseñador para crear looks más urbanos y versátiles, además de accesorios innovadores, como lo son los JBL CLUB ONE. Cuentan con un diseño atractivo de gama alta que no pasa desapercibido, bisagras de metal que lo hacen duraderos, copas circumaurales ovaladas acolchadas para evitar la incomodidad al momento de usarlos. Referente a su audio, cuentan con la opción de personalización EQ y la aplicación My JBL Headphones, a través de la cual se puede elegir y encontrar el sonido ideal. Por otro lado, si se desea realizar una llamada en las transcurridas calles, estos audífonos tienen integrado la opción de cancelación adaptativa del ruido, lo cual omite cualquier tipo de bulla.