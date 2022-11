Diamond Films Perú, la principal distribuidora de cine independiente, presenta su próximo estreno de terror, “La Maldición: El Despertar de los Muertos”, dirigida por Kim Yong-wan y protagonizada por Uhm Ji-won. Este 24 de noviembre, es la fecha elegida en la que llegará a nuestra cartelera local.

El 16 de julio de 2020, se informó que el drama ‘The Cursed’ se adaptará a una película con el mismo elenco de Uhm Ji-won y Jung Ji-so. La película fue dirigida por Kim Yong Wan (Quick) y es encabezada por Uhm Ji-won, Jung Ji-so (Parasite), Jung Moon-sung, Kim In-kwon, Go Gyu-pil, Oh Yoon-ah, Kwon Hae-hyo (Estación Zombie), entre otros.

¡Un cadáver resucitado comete un asesinato! El cuerpo inerte de un sospechoso asesino es encontrado junto al de la víctima en la escena del crimen. Sorprendentemente el cadáver del asesino murió tres meses atrás, hecho que desata una exhaustiva investigación.

Mientras tanto la periodista de investigación Jin-hee, recibe una llamada al tiempo que aparece en un programa de radio. La persona que la llama afirma ser el culpable del misterioso asesinato y le pide a Jin-hee que lo entreviste en vivo frente a las cámaras. Con la policía en estado de alerta y la presencia de un público entusiasta, el hombre advierte que habrá tres asesinatos más, que serán cometidos por... cadáveres resucitados.

El día del primer asesinato predicho, aparece un ejército de zombis que atacan ferozmente a todo lo que se ponga frente a ellos. ¿Quién está detrás de todo esto y por qué? Este 24 de noviembre veremos como se desarrolla la trama.