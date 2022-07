Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anual en el Perú subió a 8.78% en mayo y con la constante subida de los precios de los alimentos y el combustible, las personas se cuestionan si deberían ahorrar o invertir el dinero extra de la gratificación de julio, que entregan las empresas a los colaboradores en planilla hasta el 15 del presente mes.

Si los precios se mantienen al alza es probable que las personas opten por comprar menos y busquen alternativas de ahorro para afrontar posibles eventualidades y es lo más recomendable si no cuentas con ahorros, pero hay que tener en cuenta también que, “las inversiones pueden combatir la inflación. ¿Cómo? Encontrando un instrumento de inversión que rinda más que la inflación misma y sobre todo diversificando el portafolio”, según Valdemaro Mendoza, CEO de tyba.

Si cuentas con ahorros, la gratificación puede convertirse en un dinero extra para invertir

Según un reciente estudio realizado por Rextie, el 15% de los peruanos destinará el dinero de su gratificación en fondos mutuos, criptomonedas o factoring. Para este grupo de personas, tyba comparte 5 pasos que debes tener en cuenta antes de invertir:

1. Determinar los objetivos de inversión:

Primero, debes preguntarte cuánta ganancia deseas generar y en cuánto tiempo para, según eso, armar tu portafolio de inversión. Para ello, te recomendamos revisar los rendimientos históricos de los activos, pero con cautela porque estos no se mantienen fijos en el tiempo ni aseguran la misma rentabilidad futura.

2. Identificar el riesgo:

Tanto de tu propio perfil como inversor así como de cada activo en el que decides invertir tu dinero. Es importante tener en cuenta que el riesgo es inherente a las inversiones financieras, pero este varía de nivel según el tipo de activo, por ejemplo, los activos de renta variable (como las acciones) tienen más riesgo que los activos de renta fija (como los bonos).

3. Realizar una distribución balanceada de los activos:

Dependiendo de tu perfil de riesgo como inversionista, es decir si tu tolerancia al riesgo es mayor o menor. Lo mejor siempre será encontrar un balance para mezclar diferentes tipos de activos tanto de renta variable como de renta fija. Si eliges un producto de alto riesgo, con mayor volatilidad, combínalo con un producto de bajo riesgo, también puedes elegir alternativas que te permitan tener diferentes tipos de activos en un mismo “paquete”, como los fondos mutuos de renta mixta.

4. Diversificar:

Al momento de invertir es importante diversificar tus inversiones eligiendo distintos tipos de activos (renta fija y renta variable), sectores (consumo masivo, tecnología, etc.), países o regiones (EE. UU., Europa, Perú, Latam, etc.), como también temáticas (innovación, sostenibilidad, etc.). Desde la app de tyba los usuarios pueden tener acceso a esta amplia variedad de opciones.

5. Investigar:

Recuerda que es muy importante hacer una investigación previa para poder tomar buenas decisiones financieras y mantenerte actualizado con los acontecimientos de la coyuntura nacional e internacional. Por ejemplo, tyba cuenta con una sección denominada educatyba donde encuentras contenido sencillo de educación financiera, análisis de mercados y tips de inversión para que puedas tomar decisiones conscientes e informadas sobre tus finanzas personales.