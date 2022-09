Las mascotas representan una parte muy importante de las familias, pero no todos logran tener un hogar y se crían en la calle sufriendo maltratos y hambre. Una de las asociaciones que se encargan de rescatar perros y gatos en situaciones críticas para curarlos, esterilizarlos y darlos en adopción responsable es Voz Animal que celebra su décimo aniversario y para ello se está organizando el Funraise Fest. Se trata del primer festival de música que tiene como objetivo recaudar 100,000 soles con la venta de entradas, el consumo de comida y bebidas, así como donaciones y sponsors.

FOODNEY, marca de galletas con propósito, se une al evento que representa el primer paso de un gran proyecto que tiene como objetivo principal crear un mundo mejor, donde toda la comunidad se involucre y apoye causas benéficas a favor de los animales. Para lograrlo, es importante que los ciudadanos sientan que el aporte que han realizado es valioso y que ha permitido alcanzar la meta trazada.

Funraise Fest o Diversión asegurada

Los asistentes al Funraise Fest disfrutarán de grandes artistas como Laguna Pai, We The Lion, Mundaka, City Woods, Fabrizio Anavitarte, Natalia Faz y de una zona de electrónica con 7 DJs como Ni.not, Gabriel Asconiga, MID, Rafaella, Izmael Ortega, Nice One Brv y Zedlev. También habrá una zona de barras para celebrar esta gran fecha, podrán disfrutar de diferentes comidas en la zona de foodtrucks y podrán participar de diferentes activaciones de las más de 10 marcas que estarán presentes.

“Queremos que todos conozcan la labor que realizamos en Voz Animal y que este festival benéfico sea el primero de muchos porque además de pasarla bien, apoyas a una buena causa”, expresó Anais, fundadora de Voz Animal.

Diego, fundador de FOODNEY, agrega que “queremos que las personas disfruten de crear un mundo mejor, ya sea con una galleta a la vez o pasándola increíble en un festival. 10 años de Voz Animal es algo que nos inspira a celebrar y a vivir con propósito”.

Evento sostenible

El evento Funraise Fest tendrá una gestión ambiental a cargo de Plan Naturaleza. Este evento sostenible minimizará sus impactos negativos con una gestión ambiental enfocada en residuos sólidos y huella de carbono. Así, el evento estará generando un beneficio social con responsabilidad ambiental. ¡Un triple impacto!

¿Cómo participar del Funraise Fest?

El Funraise Fest se realizará el 24 de septiembre en el Fundo Doña Luisa en Pachacamac desde las 3:00 pm. Para conocer más del festival ingresen al instagram de FOODNEY instagram.com/foodney y pueden conocer y adquirir sus entradas vía Passline en este link: https://www.passline.com/eventos/funraise-fest-by-foodney.