El fallecimiento de Diego Bertie no solo resonó en la farándula local sino que traspasó fronteras. El pasado viernes 5 de agosto, la Policía Nacional del Perú confirmó la muerte del actor peruano tras caer desde el piso 14 de su departamento ubicado en el Malecón de la Reserva en el distrito limeño de Miraflores.

Como se recuerda, el artista de 54 años había decidido relanzar su carrera musical, la cual dejó de lado para dedicarse a la actuación, por lo que su fallecimiento ocurrió cuando este se preparaba para realizar una gira junto a su banda.

La partida del reconocido actor, protagonista de series y telenovelas nacionales e internacionales, conmocionó al ambiente artístico y muchos compañeros le dedicaron sentidos mensajes de despedida.

El actor peruano fue parte de varias producciones en distintos países (Foto: Diego Bertie / Instagram)

ITATÍ CANTORAL REACCIONA A LA MUERTE DE DIEGO BERTIE

Entre los muchos mensajes a la memoria del protagonista de “Eva del Edén” y “Los exitosos Góme$” se encuentra el de la reconocida actriz Itatí Cantoral, quien quedó en shock tras conocer su partida.

Mientras se preparaba para conversar con la prensa, la recordada “Soraya Montenegro” fue informada del fatal accidente, a lo que solo atinó a responder “¿Se cayó? No lo puedo creer”, con rostro evidentemente confundido.

“No, no, no (era) un actor maravilloso, yo hice una telenovela con él que se llamó “Vale Todo”, y mi papá, que en paz descanse, y mi hermano hicieron la canción”, recordó.

Y es que entre 2001 y 2002, la celeb de México protagonizó junto al actor peruano la telenovela “Vale Todo”, donde ambos mostraron buena química para completar la exitosa producción.

“Lo grabamos en Brasil (la novela), en Río de Janeiro, éramos protagonistas juntos, un tipazo, un ser maravilloso”, comentó Cantoral, quien aprovechó para recordar la partida de varios compañeros en los últimos años. “Se han muerto muchas muy queridas. Lo vamos a extrañar”, sentenció.

Diego Bertie en “Vale Todo”

Hace unos meses, Diego Bertie recordó en sus redes sociales su participación en la telenovela brasileña y destacó la colaboración con Itatí Cantoral, quien ya era reconocida por su participación como la villana en “María la del Barrió”.

“Grabar en Globo, la música, el carnaval, la magia de su gente, su espíritu libre, amé estar ahí, lo llevo en mi corazón, me cambio la vida. Todo eso lo tengo dentro de mí”, reflexionó, junto a una foto de su paso por la televisión brasileña.

La experiencia fue una de las primeras que Bertie tuvo en la televisión internacional, pues luego de esto pasearía sus interpretaciones por países como Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos.