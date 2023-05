El 4 de mayo es una fecha especial para todos los fanáticos del cine de ciencia ficción, el Día de Star Wars. Esta es una saga que, pese haber pasado más de 40 años desde el estreno de su primera película, sigue manteniendo la misma pasión en sus aficionados lanzando distintos tipos de productos o servicios, desde figuras de acción de los personajes favoritos, como Luke Skywalker o Darth Vader, hasta videojuegos.

Puede que muchas personas se cuestionen por qué se lleva a cabo justamente un 4 de mayo y, es que se debe a la similitud fonética que tiene la emblemática frase de ‘La guerra de las galaxias’: “May the force be with you” con “May the fourth be with you” o, traducido al español, “Que el 4 de mayo te acompañe”. Si bien esta es la razón de su origen, cabe destacar que fue en el 2011 cuando una cadena de cines de Canadá realizó un festival en el cual transmitieron todas las películas, y desde ese momento no hay fanático que se pierda el día del clásico cinematográfico creado por George Lucas.

Del mismo modo, la presencia de esta saga tanto en la pantalla grande como chica ha formado comunidades que, además de rendir homenaje en este día, siguen esperando una nueva película que los vuelva a transmitir a aquella inquietante y emocionante historia que tiene como trama la lucha entre el bien y en mal.

En la actualidad, existen diversas plataformas de streaming que permiten realizar maratones para todos los aficionados, desde la primera película estrenada en 1977, Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, hasta la serie de la franquicia The Mandalorian. En ese sentido, la marca líder en la industria de audio, JBL, presenta algunas opciones que te harán pasar una experiencia sonora de otra galaxia con amigos o en familia:

Si eres de aquellos que prefiere ver películas en casa como si estuvieras en el cine, el JBL Cinema SB170 es tu mejor opción. Esta barra de sonido cuenta con 220W de potencia, tecnología avanzada Dolby Digital, cuatro altavoces incorporados en la barra y un increíble subwoofer inalámbrico que te hará disfrutar de los graves profundos. Asimismo, este producto puede ser controlado a través de Bluetooth, por lo que no será necesario conectar algún cable para escuchar tu escena favorita de Star Wars, inclusive con el botón de “Voz” podrás monitorear a distancia la claridad de la voz de tus personajes preferidos.

Por otro lado, si lo que buscas es una barra de sonido de perfil bajo que encaje perfectamente frente a tu televisor, JBL también tiene la opción ideal para ti. La JBL Cinema SB120, gracias a su altura de 62mm, puede adaptarse a cualquier espacio pequeño. Asimismo, integra dos altavoces de gama completa y dos graves de 2,5″, además de un subwoofer para graves y el control de voz que JBL implementa. Finalmente, si deseas conocer más detalles de los productos que JBL tiene para ti, puedes ingresar ahttps://www.jbl.com.pe/.