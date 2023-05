Conforme se acerca el Día de la Madre, muchos nos preguntamos cuál será el regalo perfecto para mamá y solemos elegir algo costoso o que no va al 100% con sus gustos. Es aquí donde debemos pensar en algo que ella pueda realmente valorar y amar y uno de esos detalles es el cuidado de su piel, más aún si es adicta a la belleza y lucir siempre radiante. Para que este domingo 14 de mayo aciertes con tu obsequio, aquí te dejamos algunas ideas.

Lo primero será saber cuál es el tipo de piel de la mamá. Los expertos de Mary Kay, marca de belleza estadounidense de venta directa, brindan algunos consejos:

Piel normal o eudérmica: Se caracteriza por tener un brillo moderado. También es suave al tacto y puede ser elástica.

Piel seca: Se encuentra menos protegida contra agentes externos. Puede sentirse muy fina, pero es áspera al tacto.

Piel grasa: Suele brillar mucho por el exceso de sebo.

Piel mixta: Puede presentar sequedad en zonas como las mejillas y exceso de grasa en la “zona T”.

Qué regalos ‘beauty’ darle a mamá

TimeWise® Tone-Correcting Serum: Este serum corrector iguala visiblemente la apariencia del tono de la piel y ha demostrado clínicamente una mejora considerable en la luminosidad de la piel. El 95% de las mujeres que ha utilizado este serum experimentó una reducción en el aspecto de las manchas oscuras después de 12 semanas.

Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover: elimina suavemente todo tipo de maquillaje, hasta el que es a prueba de agua, sin estirar, jalar o maltratar la piel delicada en el área de los ojos. No deja la piel grasosa y ha sido clínicamente evaluado para irritación de la piel y alergias. Es muy adecuado para usuarias de lentes de contacto, con piel y ojos sensibles. Es hipoalergénico, sin aceites y oftalmológicamente probado.

Mary Kay® Hand Cream de edición limitada: Crema de manos demostrado clínicamente que humecta la piel hasta por 24 horas y brinda una fragancia fresca y deliciosa de Mandarin & Rose; el buqué romántico de Wild Berry & Passionflower; o el aroma alegre de Mango & Orange Flower.

Combinación Ideal TimeWise® Age Minimize 3D®: Set de productos que Defiende, Demora y Demuestra una apariencia más joven de la piel. La combinación ideal de estos productos ayuda a interrumpir los detonantes que pueden hacer que tu piel parezca más vieja antes de tiempo. El exclusivo complejo Age Minimize 3D® incluido en la Combinación Ideal, ayuda a defender, retrasar el paso del tiempo y ofrecer una apariencia más juvenil.

Mini set de labiales líquido mate: Mary Kay trae por edición especial, el set de 2 labiales: Taupe That y Red Envy o Berry Strong y Red Alert. Entre sus beneficios destacan el que brinda un excelente acabado mate con colores que están de moda; es de fácil aplicación y los puedes combinar. Por ejemplo, si deseas unos labios con mayor volumen, utiliza el tono más oscuro como contorno y el tono más claro en el interior. Y, viceversa si quieres minimizarlos; tono intenso y de larga duración; su tamaño mini lo hace super práctico y perfecto para llevarlo a todos lados.

Perfumes: Una fragancia es tan poderosa que puede mejorar tu estado emocional y brindar tranquilidad, seguridad y positivismo. 4 perfumes según cada tipo de mamá: At Play Pink si tu mamá ama los lores florales y dulces, esta fragancia es ideal para ella; fragancias Wish y If you believe, dos fragancias exquisitas creadas para madres soñadoras, muy femeninas y que aman los aromas de flores; Colección Diamonds, sorprende a tu mamá con los chispeantes y sutiles aromas de estas fragancias. Inspiradas en el brillo interior de cada una de ellas; Colección True Passion, fascinantes aromas que celebran la esencia de una madre audaz, elegante y segura de sí misma.