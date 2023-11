No todas la pasan bien. El periodo que dura la menstruación puede ser incómodo para algunas mujeres por los síntomas que acarrea: cólicos menstruales, cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el sueño, irritabilidad, etc. Otras, pueden experimentar una mayor tensión o ansiedad, episodios de llanto o cambios de humor repentinos. Y es que el cuerpo humano no reacciona de la misma forma en todos los casos; sin embargo, siempre hay consejos que ayudan a sobrellevar mejor esta etapa.

La intensidad de los síntomas varía de acuerdo con cada mujer según su edad, condiciones médicas, actividad física o factores hormonales. En ese sentido, para manejar mejor esos días de malestares producidos por la regla, Massiel Martel, psicóloga especialista de Ladysoft, brinda consejos claves para aportar a que las mujeres se sientan mejor:

Mantenerse hidratada : Se recomienda tomar una mayor cantidad de agua durante la menstruación, ya que en este periodo se produce una mayor retención de líquidos.

: Se recomienda tomar una mayor cantidad de agua durante la menstruación, ya que en este periodo se produce una mayor retención de líquidos. Consumir y evitar ciertos alimentos : Una alimentación saludable nos proporciona una mayor sensación de bienestar y nos da energía. Por eso, es clave mantener una dieta balanceada; los cereales integrales o espinacas te aportarán una gran fuente de hierro, inclúyelos en tu alimentación.

: Una alimentación saludable nos proporciona una mayor sensación de bienestar y nos da energía. Por eso, es clave mantener una dieta balanceada; los cereales integrales o espinacas te aportarán una gran fuente de hierro, inclúyelos en tu alimentación. Hacer ejercicio : La práctica de actividad física aumenta la liberación de endorfinas, hormonas que reducen el dolor de manera natural y, además, ayudan a mejorar la sensación de bienestar y a reducir la ansiedad. Es recomendable realizar ejercicios de bajo impacto, estiramientos o aquellos que requieran cierta movilidad.

: La práctica de actividad física aumenta la liberación de endorfinas, hormonas que reducen el dolor de manera natural y, además, ayudan a mejorar la sensación de bienestar y a reducir la ansiedad. Es recomendable realizar ejercicios de bajo impacto, estiramientos o aquellos que requieran cierta movilidad. Cuida tu salud menstrual: Es importante que acompañes estas actividades con visitas regulares al ginecólogo, para prevenir situaciones de salud, especialmente en caso de dolores persistentes.

Es importante que acompañes estas actividades con visitas regulares al ginecólogo, para prevenir situaciones de salud, especialmente en caso de dolores persistentes. Ten siempre listos tus productos de higiene : Procura siempre tener en casa o en tu bolso toallas higiénicas para que así estés preparada cuando llegue la menstruación. Recuerda que para poder descansar bien durante la noche Ladysoft Nocturna Maxi Pro es una excelente opción, pues es más larga y ancha*.

: Procura siempre tener en casa o en tu bolso toallas higiénicas para que así estés preparada cuando llegue la menstruación. Recuerda que para poder descansar bien durante la noche Ladysoft Nocturna Maxi Pro es una excelente opción, pues es más larga y ancha*. Engríete y usa ropa cómoda : Otra opción es agregar mascarillas, aceites, exfoliantes, velas aromáticas para darte bienestar y un bonito ambiente. Asimismo, usa la ropa con la que te sientas más cómoda, incluidas prendas interiores.

: Otra opción es agregar mascarillas, aceites, exfoliantes, velas aromáticas para darte bienestar y un bonito ambiente. Asimismo, usa la ropa con la que te sientas más cómoda, incluidas prendas interiores. Dedícale tiempo a tus actividades preferidas: Disfrutar de series o películas preferidas, esas clásicas que puedes ver tantas veces sin aburrirte, puede hacerte olvidar las preocupaciones de los síntomas de la regla. Crear una playlist de tus canciones favoritas también es una opción, si eres melómana. Las actividades varían dependiendo de los gustos de cada persona.

Recuerda que cada mujer es diferente, por lo que es importante encontrar lo que funciona mejor para ti en tus días de menstruación. Experimenta con estos consejos y crea tu propio ritual de autocuidado que te ayude a sentirte mejor durante esos días del mes.

Para más información de Ladysoft, ingresa a su página web: www.ladysoft.com.pe y síguela en sus cuentas de Facebook, YouTube, TikTok e Instagram.