¿Quieres proteger el planeta y no sabes por dónde empezar? En nuestro día a día realizamos diversas acciones que tienen un gran impacto sobre el medio ambiente por lo que optar por ideas fáciles y sencillas para reducir los residuos en casa te ayudará a ahorrar tiempo y dinero, además de fomentar el cambio y la concientización en tu familia sobre el cuidado y respeto del espacio en que vivimos.

En ese sentido, Karen Carhuavilca, jefa de Sostenibilidad de Promart, en línea con el propósito de la cadena peruana de tiendas de mejoramiento del hogar de promover el cuidado del planeta, brinda consejos útiles para aplicar en casa:

1. Compra de manera consciente: Realiza una inspección rápida en casa y detecta qué productos son los que más dañan el planeta. En base a ello, es recomendable elegir aquellos que sean elaborados de material reciclable, reutilizables y/o biodegradables; de manera que, después de su uso, puedas darle el tratamiento debido para evitar generar más residuos.

2. Instala contenedores de reciclaje: Es importante colocar recipientes específicos en los que se pueda dividir la basura en: residuos no aprovechables (aquello que no puede reutilizarse) y residuos aprovechables (reciclables de todo tipo). Asimismo, los reciclables deben estar limpios, secos y compactados (en el caso de cajas de cartón) para depositarlos en un punto limpio en la ciudad o entregarlos al programa de reciclaje municipal.

3. Dona los muebles que no utilices: Todos hemos tenido un mueble en casa al que, por no encontrarle un uso adecuado o por tener algún desperfecto, terminamos dejando en la basura. Donándolos, no solo estarás aportando algo a quién pueda darle un mejor uso, sino que también estarás contribuyendo a un mejor cuidado del medio ambiente, debido a que es una forma ideal para evitar la tala de árboles.

4. Recicla el aceite usado: El aceite de cocina es uno de los insumos que más contamina el agua. Por ello, nunca viertas el aceite en el lavaplatos porque daña considerablemente las cañerías. Por el contrario, cuando quieras eliminarlo, espera que se enfríe y viértelo en una botella. No lo combines con ningún otro producto. Cuando esté llena, llévala a un lugar especial de reciclaje.

5. Guarda las pilas y baterías: Existen diversos puntos en el país donde se pueden dejar este tipo de productos para su correcto reciclaje, como es el caso de algunos municipios, tiendas por departamento o algunos centros de atención al cliente de compañías telefónicas. Con esta pequeña acción se pueden lograr grandes cambios, contribuyendo a frenar un daño considerable al ambiente.

Finalmente, la experta recomienda aplicar estas acciones de manera responsable y siempre consultando con especialistas para seguir generando un impacto positivo en el cuidado del planeta. Si deseas encontrar más artículos que te permitan cuidar del medio ambiente, ingresa a promart.pe.