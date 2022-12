Ante la noticia de la llegada de un bebé, es fundamental que las madres gestantes reciban controles médicos, información sobre el embarazo así como una preparación integral, tanto en el parto como en el post parto, que les permita desarrollar hábitos y comportamientos positivos para hacer del embarazo una experiencia saludable y feliz. Es aquí donde la psicoprofilaxis se presenta como una gran alternativa.

¿Qué es la psicoprofilaxis?

“Aquel proceso educativo se define como psicoprofilaxis y este beneficio se encuentra diseñado para preparar física, psicoafectiva y teóricamente a la gestante, con sesiones de preparación para el parto, post parto y nacimiento del bebé; para así lograr un proceso de gestación sin temor y disminuir sus complicaciones”, señaló la Lic. Mariana Guevara, Coordinadora de Bienestar de Pacífico Salud EPS.

Por su parte, la obstetra Paloma Carrillo Minaya de la clínica de familia de la municipalidad de San Borja, agrega que “esta capacitación o proceso educativo es una preparación integral de la gestante, para que desarrolle comportamientos ideales durante el parto. Esta educación sirve tanto para ella como para su entorno de vida”.

Lo ideal es que las mujeres preparen su cuerpo con esta técnica a partir del quinto mes de gestación, hasta el momento del parto. Con esta técnica podrá reducir los riesgos y complicaciones del embarazo y del parto, así como reducir el índice de mortalidad materna.

¿En qué consiste la psicoprofilaxis?

Este proceso ayuda para mejorar la circulación y el fortalecimiento de los músculos antes, durante y después del embarazo. Al ser ejercicios físicos y de respiración, brindan una serie de técnicas que ayudarán a la madre a llegar en óptimas condiciones al desarrollo de un parto natural. También alivian los dolores de espalda y articulaciones de la gestante durante el embarazo. Cabe recordar que cada embarazo es diferente, lo ideal es que lo converse previamente con su médico, ya que en el caso de embarazos con alguna complicación se debe de tener cuidado de no realizar ciertos puntos de la psicoprofilaxis que involucran algún tipo de esfuerzo.

Las sesiones que se realizaran durante la psicoprofilaxis son: Cambios durante el embarazo y signos de alarma; atención prenatal y autocuidado; Fisiología el parto; atención del parto y contacto precoz; puerperio y recién nacido; reconocimiento de ambientes. Además hay restricciones para mujeres con las siguientes características: problemas del corazón y afecciones pulmonares; aborto recurrente; tener un embarazo múltiple o riesgo de parto prematuro; anemia declarada en un estadio medio o grave; insuficiencia cervical; placenta previa después de las 26 semanas de embarazo; ruptura prematura de membrana; presión alta a causa del embarazo.

“Lo ideal es que la mujer gestante empiece lentamente, a su propio ritmo, sin exigirse más de la cuenta, una vez que este encaminada la rutina debe de verificar si está bajando de pesa, para poder hacer un plan nutricional que vaya de acorde a su situación”, agregó la especialista Carrillo Minaya.

Consejos para tener un embarazo saludable

El nacimiento de un bebé siempre será un acontecimiento para la familia, pero frente al cual muchas mamás y papás sienten temor. Para eso existe la psicoprofilaxis. Desde el Programa de Maternidad que pertenece a los programas de Salud y Bienestar de Pacífico Salud, comparten algunos consejos:

Infórmate, no te guíes por lo que otros te digan: lo primero que se recomienda a los padres es no dejarse llevar por lo que otros dicen (ya sea mediante Internet, los influencers, la familia, las amigas, los vecinos, etc.) porque existe demasiada información que puede llegar a ser confusa. La mejor fuente para resolver tus preguntas es tu médico. Mediante información real y oportuna brindada en la psicoprofilaxis, los padres podrán conocer los aspectos relacionados con la jornada obstétrica, el proceso del nacimiento y sus implicaciones en las diferentes etapas: gestación, parto, posparto.

Cuida tu salud emocional: durante el embarazo, es común que las madres gestantes se sientan ansiosas, temerosas y experimenten cambios de humor. El problema está cuando estos cambios son incontrolables e interfieren con la vida diaria. La psicoprofilaxis contribuye a que exista un menor grado de ansiedad, y miedos, permitiendo adquirir y manifestar una actitud positiva. Mediante las técnicas de relajación y respiración enseñadas en las clases, se aprenden distintos procedimientos enfocados a controlar las emociones y sobrellevar este carrusel de cambios.

Fortalece el vínculo, madre y bebé: crear una cercanía entre ambos, incluso desde que él bebe se encuentra en el vientre, es importante para que el niño se sienta seguro. El vínculo entre madre e hijo siempre se verá reforzado a través de los sentidos. Asimismo, aprovecha el momento de alimentar a tu bebé, ya que constituye un momento íntimo, mamá y bebé se alimentan emocionalmente, exploran y se familiarizan con el lenguaje corporal mutuo. Mediante la psicoprofilaxis podrás conocer las mejores técnicas para lograr una lactancia exitosa y fortalecer ese lazo tan ansiado.