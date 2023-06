En días donde se siente una temperatura más baja, nuestros amigos peludos necesitan un cuidado especial para mantenerse abrigados y cómodos. Si bien es común vestirlos, es importante tomar ciertas precauciones para hacerlo correctamente y evitar posibles riesgos con las mascotas.

Si bien muchos prefieren que su piel esté al descubierto, hay quienes sí eligen comprarle la camiseta o chaleco de moda y, mientras el material no le cause alergia, ni le moleste, ¿Por qué no vestirlo con las últimas tendencias?.

Fancy Pets, la marca líder en accesorios y productos para mascotas, presenta su exclusiva línea de artículos diseñados para consentir a tus fieles compañeros en estos días fríos. Entre ellos podrás encontrar:

1. Camas: “Ellen Donut” y “Windsor Box” de la marca británica Scruffs son camas diseñadas para proporcionar una comodidad excepcional en todas las estaciones. Con rellenos de alta densidad y tejidos transpirables, estas camas garantizan que tu mascota disfrute de un descanso placentero sin importar el clima, brindando el soporte adecuado para su bienestar, acomodándose a sus necesidades y comportamientos al dormir.

2. Casacas: las casacas “Palette” y “Jet set” y las modernas raincoats “Lemon” y “Cherry” de la marca italiana Croci, están confeccionadas con materiales de primera calidad que ofrecen una protección óptima contra el viento y la lluvia, manteniendo a tus amigos peludos abrigados y secos sin comprometer su movilidad ni estilo.

3. Accesorios: para aquellos que buscan un toque extra de estilo para sus mascotas, la gama de accesorios que se encuentran en Fancy Pets son la opción perfecta. Collares, pecheras, botas y mantas cálidas de marcas exclusivas son solo algunas de las variedades que harán que tu mascota luzca a la moda mientras se mantiene abrigada durante los paseos invernales.