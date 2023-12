Diciembre es el último mes del año y también el que más reuniones permite realizar. Pasada la Navidad llega una nueva oportunidad para compartir en familia, con la pareja o amigos y se trata de Año Nuevo, una celebración que se caracteriza por la realización de conciertos y fiestas donde la música es infaltable. Si quieres que tu noche de celebración no se vuelva un caos porque tus canciones favoritas no se pueden reproducir de la mejor manera o no suenan tal cual el artista las creó, aquí te dejo las soluciones.

Para darle la bienvenida al año 2024, es importante tener en cuenta un buen equipo de sonido que permita disfrutar de principio a fin. Aquí te dejo las opciones que puedes tomar en cuenta:

JBL, marca reconocida en el mundo del audio, recomienda una selección de altavoces que transformará la fiesta de fin de año en una experiencia inolvidable, sin importar el lugar donde te encuentres.

JBL Boombox 3 : Con su resistente asa de metal, empuñaduras de silicona, tejido resistente y certificación IP67 que permite ser resistente al agua y al polvo, este altavoz Bluetooth portátil es el compañero perfecto para disfrutar de la fiesta de fin de año a todo volumen con amigos en el bosque. Además, podrás disfrutar sus graves más profundos y un JBL Original Pro Sound mejorado, con hasta 24 horas de reproducción que te acompañarán desde el amanecer hasta el anochecer. El producto está disponible con un 19% de descuento.

: Con su resistente asa de metal, empuñaduras de silicona, tejido resistente y certificación IP67 que permite ser resistente al agua y al polvo, este altavoz Bluetooth portátil es el compañero perfecto para disfrutar de la fiesta de fin de año a todo volumen con amigos en el bosque. Además, podrás disfrutar sus graves más profundos y un JBL Original Pro Sound mejorado, con hasta 24 horas de reproducción que te acompañarán desde el amanecer hasta el anochecer. El producto está disponible con un 19% de descuento. JBL Flip 6 : Si vas a realizar una reunión en tu casa ya sea con amigos y familia, el JBL Flip 6 es imprescindible para la fiesta ya que ofrece el potente sonido JBL Original Pro con claridad excepcional. Cuenta con un diseño fácil de transportar y en diversos colores como celeste, rosado, rojo, entre otros. Asimismo, es resistente al polvo y al agua, gracias a su certificación IP67, y con una duración de hasta 12 horas de batería. Además, este altavoz se puede conectar con varios altavoces con Partyboost. El producto está disponible con un 25% de descuento.

: Si vas a realizar una reunión en tu casa ya sea con amigos y familia, el JBL Flip 6 es imprescindible para la fiesta ya que ofrece el potente sonido JBL Original Pro con claridad excepcional. Cuenta con un diseño fácil de transportar y en diversos colores como celeste, rosado, rojo, entre otros. Asimismo, es resistente al polvo y al agua, gracias a su certificación IP67, y con una duración de hasta 12 horas de batería. Además, este altavoz se puede conectar con varios altavoces con Partyboost. El producto está disponible con un 25% de descuento. JBL Pulse 5: Con su impresionante juego de luces de 360 grados que se sincroniza con la música, su certificación IP67 que lo vuelve resistente al polvo y al agua, lo convierte en el compañero perfecto para celebrar la fiesta de fin de año en la playa. Puedes bailar hasta el amanecer gracias a sus 12 horas de reproducción, y si deseas llevar la experiencia al siguiente nivel, puedes personalizar un espectáculo de luces aún mayor y más audaz con el diseño exterior transparente mediante la aplicación JBL Portable. Además, si decides amplificar la fiesta, puedes emparejar varios altavoces con PartyBoost para disfrutar de una experiencia de sonido inigualable. El producto está disponible con un 25% de descuento.

Por su parte, los expertos de Klip Xtreme, especialistas en soluciones tecnológicas lifestyle, ofrecen recomendaciones para asegurar que tu evento sea inolvidable. Ellos saben que la música es esencial: Una buena lista de reproducción es clave. Para mejorar la experiencia, ofrecen los parlantes KLS-601 y KLS-890, ideales para amplificar el sonido sin distorsiones en cualquier espacio y compatibles con dispositivos Bluetooth®.

Y si estás pensando celebrar una pequeña reunión en casa, otra buena opción para vivir una fiesta con un gran sonido envolvente, es contar con equipos como el modelo Soundbar Bluetooth 5.1CH 300W RMS KSB-500. Estos y otros modelos puedes encontrarlos en La Curacao y si deseas más información, ingresa a https://www.klipxtreme.com/