Buscando las olas, la docuserie original de ocho capítulos que se centra en la cultura del surf en Japón, ya está disponible exclusivamente en Disney+.

Tras el debut del surf en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Buscando las olas presenta a las personas y los lugares que están definiendo la relevancia de Japón en la cultura mundial del surf. Además, examina las diversas regiones, los singulares personajes y el interminable oleaje a lo largo de los casi 30.000 kilómetros de costas que hacen de Japón un lugar único.

La serie documental, filmada con cámaras 4K de última generación e impresionantes metrajes de archivo de 16mm, sigue a atletas de diversos orígenes culturales mientras persiguen sus sueños mostrando un fascinante retrato de la vida japonesa y qué es lo que hace falta para tener éxito en la industria internacional del surf. La docuserie cuenta con la participación de los extraordinarios surfistas profesionales Mahina Maeda, Yuma Takanuki, Sara Kohrogi, Kanoa Igarashi –ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2021– y el surfista australiano-japonés Connor O’Leary.

Desde la playa artificial interior llamada Ocean Dome en Miyazaki hasta la tierra santa de los fanáticos del surf en las heladas aguas de Hokkaido, Buscando las olas muestra un retrato completo de la cultura japonesa del surf a través de aquellos que la viven de una manera nueva y mágica.

Buscando las olas es una producción de Boardwalk Pictures y Station 10 Media, con Christopher G. Cowen (Cheer, Last Chance U, las series de las décadas, State of Play) como productor ejecutivo y codirector, y Andrew Fried (Cheer, Chef’s Table, Val) como productor ejecutivo. Jason Baffa (Singlefin: Yellow, One California Day, Bella Vita, Loopers: The Caddie’s Long Walk) se desempeña como director y productor ejecutivo.