El 2022 es el año del resurgimiento de Brendan Fraser. Este actor estadounidense, recordado por éxitos de taquilla de la década de 1990 como “La Momia” y “George de la Selva”, se convirtió en el amor platónico de muchas jovencitas durante su época de oro; sin embargo, se alejó durante un tiempo de la industria cinematográfica debido a motivos personales que devino en un drástico cambio de físico.

Atrás quedaron los abdominales marcados y el rostro definido de Fraser, pues en su regreso a la pantalla grande en “The Wale” se ha dejado ver recontra subido de peso: aproximadamente 270 kilos.

Y es que, tras divorciarse de su esposa, Brendan Fraser padeció una serie de contratiempos que terminaron por mermar su excelente estado físico y apariencia de galán de telenovelas.

Brendan Fraser fue ovacionado por 6 minutos en el Festival de Venecia gracias a "The Whale". (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Pero su cambio no se debió solamente a ello, pues a mediados del 2018 Fraser confesó que fue una de las víctimas sexuales que tuvo Philip Berk en el 2003, declaraciones que derivaron en una profunda depresión y desórdenes alimenticios.

LA ENFERMEDAD DEL GENIAL “GEORGE” DE LA SELVA

Al respecto, Brendan confesó lo que vivió durante esa etapa tras confesar sus más oscuros secretos. “Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera una bola en mi garganta y pensé que iba a llorar”.

"La Momia" fue una de las películas más recordadas de los fines de los 90 (Foto: Universal Pictures)

En esa línea, el actor también reconoce que hubo ocasiones en las que se atribuía toda la culpa de sus desgracias. “Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía: ‘Esto no es nada, este tipo solo se acercó y tocó un poco’”.

De hecho, los actos de violencia sobre Fraser impactaron tanto en la vida del actor que reveló que sufría lagunas mentales y pérdidas de memoria muy a menudo, para luego, atravesar una fuerte depresión que lo condujo a un marcado desorden alimenticio.

"The Whale" marcará el regreso de Brendan en el cine (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Felizmente, no todo fue negativo, pues Brendan indicó que esto le sirvió para volver más fuerte en “The Wale”, la nueva entrega en la que será uno de los protagonistas y marcará su regreso al sétimo arte. “Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido. Sé que va a causar una impresión duradera”.

Brendan Fraser volverá en "The Wale" (Foto: Twitter @TheCinesthetic)

¿DE QUÉ TRATA “THE WALE”, LA NUEVA CINTA DE BRENDAN FRASER?

La nueva propuesta se basa en una obra de teatro llamada “The Wale”, la cual habla de un profesor con una gran obesidad mórbida y que no puede desarrollar con normalidad su vida cotidiana. Sin embargo, las cosas se dificultan más cuando intenta acercarse a Ellie, su hija y a quien no ha visto por varios años.

Este parece ser uno de los intentos más llamativos por parte de Fraser tratará de volver al estrellato mediático. ¿Lo logrará?