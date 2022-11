El ecosistema emprendedor en Perú cada vez cobra mayor relevancia. Según el estudio de Ipsos Emprendimientos en tiempos inflacionarios, publicado en el 2022, Perú se encuentra en el cuarto puesto con un 52% como uno de los países con más interesados en emprender en dos años. En ese sentido, Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de tyba, la app de inversiones del BCP, comparte 5 pasos que toda persona que quiere iniciar su camino como emprendedor debería tener en cuenta.

1. Identificar el problema que quieres resolver: Tiene que ser un problema común para un público grande de manera que tengas un mercado grande para atender. “Hacer algo que está dirigido a un mercado muy pequeño no te permitirá escalar y en consecuencia el negocio no llegará a ser entable. En tyba nos enfocamos en facilitar inversiones desde montos pequeños y nuestro público para atender era la clase media que no estaba bien atendida”, afirmó el CEO de tyba.

2. Armar tu propuesta de valor: Por qué este grupo de personas deberían elegirte a ti para resolver ese problema o necesidad. “El emprendedor debe preguntarse qué hace de diferente o mejor que sus competidores o sustitutos para ser una mejor opción frente al cliente”, agregó el ejecutivo.

3. Desarrollar la solución: ¿Cómo harás realidad tu propuesta de valor? En la mayoría de las startups esto significa desarrollar la arquitectura tecnológica. “Aquí se toman grandes decisiones, como por ejemplo: iniciar con una sitio web o con una app. En tyba analizamos el mercado y entendimos que para ofrecer una experiencia sencilla lo mejor era iniciar por el aplicativo móvil”, señaló Mendoza.

4. Identificar tu mercado: Aquí debes dimensionar el tamaño del mercado. En la mayoría de startups de los países latinoamericanos tienen una aspiración regional. También es importante saber quiénes no son parte de tu mercado. “En tyba teníamos claro desde el inicio que queríamos tener alcance en Colombia, Perú y Chile. Estos tres países juntos nos ofrecían un volumen potencial de mercado suficientemente grande para que el negocio tenga sentido”, indicó.

5. Desarrollar tu modelo de negocio: Saber cómo vas a generar ingresos es primordial para captar inversionistas. El cofundador de tyba señaló que “quizá al principio no generes ingresos, porque te enfocarás en ganar clientes y aprender, pero debes tener claro cuándo vas a empezar a rentabilizar. Luego, debes tener claro cómo vas a escalar, es decir, cómo vas a pasar de 10,000 a 100,000 clientes. Limitarse a una sola herramienta, como en la mayoría de casos, lo es el marketing digital, no es estratégico porque todo el mundo hace lo mismo. En el caso de tyba fue el programa de referidos lo que nos permitió incrementar el volumen de usuarios”.

“Emprender es una gran aventura de aprendizaje en donde no debemos tener miedo al error, porque equivocarte te permite aprender de una forma más rápida. También debes tener claro que el contexto es cambiante y debes tener el dinamismo y la agilidad para adaptar tu negocio a los diferentes retos y oportunidades que ofrezca el mercado”, concluyó Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de tyba.